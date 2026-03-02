O Sp. Braga divulgou, em conjunto com a PSP, um comunicado a explicar os contornos de uma reunião entre ambos e que teve como ponto de partida a análise às «ocorrências verificadas» no dérbi com o V. Guimarães.

Através da nota partilhada no site oficial, o clube referiu que foram discutidas «novas formas de colaboração» entre as duas instituições e que a PSP reconhece o investimento feito pelo clube nos últimos anos para o «incremento da segurança de adeptos». Na reunião participou António Salvador, presidente do Sp. Braga, e António Leitão da Silva, comandante distrital da PSP de Braga.

Recorde-se que o jogo entre os dois clubes ficou marcado por desentendimentos entre o Sp. Braga e a PSP, assim como confrontos entre adeptos e as autoridades, antes do início do encontro.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

«O comandante distrital da PSP de Braga, Superintendente António Leitão da Silva, e o presidente do SC Braga, António Salvador, reuniram esta segunda-feira, nas instalações do comando da PSP. O encontro serviu para analisar as ocorrências verificadas aquando do jogo do passado dia 21 de fevereiro e para preparar eventos futuros, acautelando objetivos comuns.

Para além dos factos registados no último encontro disputado no Estádio Municipal, foram discutidas também novas formas de colaboração entre as instituições, sobretudo para a garantia da segurança numa perspetiva mais abrangente – Security, Safety & Service – de todos os intervenientes dos espectáculos desportivos.

Sendo o recinto propriedade do Município, a reunião contou também com a presença do Chefe de Gabinete do Presidente da edilidade.

A PSP reconhece o investimento que o SC Braga fez nos últimos anos para o incremento da segurança de adeptos, em particular através da criação de acessos diferenciados.

A PSP e o SC Braga reiteram o firme propósito de trabalho em conjunto para a garantia das condições máximas de segurança para todos os eventos desportivos, dentro do espírito de cooperação próxima, informada e transparente que deve pautar as relações institucionais.

A reunião de trabalho permitiu consolidar a coordenação entre a PSP e o SC Braga com vista a eventos futuros, sendo de registar e enaltecer o espírito construtivo com que o encontro decorreu. As partes concordaram quanto à importância de uma relação próxima e eficaz, que sirva o superior interesse do público e em particular dos sócios e adeptos no âmbito dos eventos desportivos organizados pelo SC Braga.»