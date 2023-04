O Conselho Disciplina puniu o Sp. Braga e o V. Guimarães com um jogo à porta fechada devido a confrontos registados no jogo entre os dois rivais, no Estádio D. Afonso Henriques.

Os dois clubes vão ainda pagar quase 20 mil euros em multas, 8.920 euros à equipa da casa e 10.840 aos arsenalistas.

Em causa estão confrontos registados entre jogadores e elementos das equipas técnicas de ambos os clubes no tunel de acesso aos balneários.

Recorde-se que o jogo da 22.ª jornada entre os dois rivais minhotos terminou com o triunfo do V. Guimarães por 2-1.

[artigo atualizado]