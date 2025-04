O Sporting de Braga está fora da luta pelo título na Liga portuguesa, com o empate a um golo em Famalicão, na noite desta sexta-feira, na abertura da 31.ª jornada da Liga.

Com este empate, o Sporting de Braga passa a somar 64 pontos, ficando a faltar-lhe disputar três jornadas. Ou seja, a equipa treinada por Carlos Carvalhal já só pode somar, no máximo, 73 pontos.

No entanto, apesar de Sporting e Benfica, os dois primeiros classificados, somarem atualmente 72 pontos cada (e cada um com quatro jogos por disputar), os bracarenses já não conseguem superar leões e águias.

VEJA AQUI: tudo o que pode acontecer na 31.ª jornada, do título à manutenção

Porquê? A explicação é esta: ainda há um Benfica-Sporting na 33.ª jornada e, mesmo que o dérbi termine empatado e leões e águias percam os restantes jogos em falta, uma eventual igualdade pontual a 73 pontos entre os três clubes não joga a favor dos minhotos.

Nesta altura, num confronto direto entre os três clubes, o Sporting tem sete pontos e 6-3 em golos contra águias e minhotos; o Sp. Braga (que ainda recebe o Benfica) tem quatro pontos e 5-6 em golos e o Benfica, que além do dérbi em casa, vai a Braga, ainda não somou pontos contra leões e minhotos e tem 1-3 em golos. Ou seja, para que as três equipas ficassem em igualdade pontual, o Benfica-Sporting teria de ficar empatado e, com isto, os leões fariam oito pontos num minicampeonato a três. E o Sp. Braga, mesmo que vencesse o Benfica na última jornada, faria apenas sete pontos nos duelos contra os dois oponentes lisboetas.

Além disto, o Sp. Braga fica à mercê do FC Porto nesta jornada. Se os dragões, que têm 62 pontos, vencerem na visita ao Estrela, no sábado (20h30), voltam ao pódio da liga, com mais um ponto do que o Sp. Braga.