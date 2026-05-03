Sp. Braga e Estoril empataram-se (1-1) na pedreira em jogo da antepenúltima jornada da Liga. Bracarenses em gestão e canarinhos em queda não foram além de uma igualdade, com Begraoui a anular na segunda metade a vantagem construída por Dorgeles no primeiro tempo.

Uma velocidade abaixo do costume, com a cabeça em Friburgo, onde dentro de quatro dias joga o acesso à final da Liga Europa, o conjunto de Carlos Vicens adia a confirmação do quarto lugar. Após cinco derrotas consecutivas, o Estoril volta a pontuar.

A meio da tal eliminatória das meias-finais da Liga Europa, e com o plantel a ter de ser gerido com pinças, Carlos Vicens operou quatro mudanças na equipa, rodando menos do que seria de esperar, como aconteceu na última ronda, nos Açores. Moscardo, Dorgeles, Lelo e El Ouazzani foram as novidades.

Sp. Braga na frente, mesmo com uma velocidade abaixo

Mesmo uma velocidade abaixo do que é normal, o Sp. Braga colocou-se na frente do marcador a meio do primeiro tempo, por intermédio de Dorgeles. Jogada de insistência dos guerreiros, a circular a bola nas imediações da área estorilista, até Zalazar descobrir Dorgeles sem marcação. O médio atirou em arco para fora do alcance de Turk.

Em modo gestão, num embate equilibrado, foi suficiente para construir a vantagem perante um Estoril em quebra de rendimento. Na pedreira, o conjunto de Ian Cathro bateu-se de igual para igual, mas foi perdulário e pouco acutilante no último terço do terreno, não capitalizando alguns lances que dispôs.

Num dos principais lances da equipa que trajou de amarelo, na marcação de um livre, Holsgrove atirou sem hipóteses para Hornicek. O guarda-redes fez o que lhe competia, uma enorme estirada, mas insuficiente para travar o remate, que apenas parou ao embater no ferro. Era um golo de bandeira.

Begraoui volta aos pontos

Uma sombra daquilo que já foi, o Estoril tentou manter-se fiel ao seu estilo de jogo e à sua identidade. Conseguiu-o, mas a realidade é que em determinados momentos do encontro faltou mais nervo na disputa de bola, mais vontade e mais crer para conseguir ser efetivo.

Mesmo nessa toada chegou ao empate na reta final do encontro, com um golo de Begraoui. Gonçalo Costa ainda deu um primeiro aviso, que Hornicek susteve com uma grande defesa com o braço. Nada pôde fazer perante a combinação de Ricard e Begraoui que deixou o marroquino isolado na sua cara.

Begraoui chega às duas dezenas de golos na Liga, resgatando o Estoril para os pontos após cinco jornadas a perder. A equipa da linha dá um ligeiro ar da sua graça frente a um Sp. Braga com a cabeça na Liga Europa, mais propriamente em Friburgo.