A FIGURA: Begraoui

Chegou às duas dezenas de golos na Liga, com mais um tento pleno de oportunidade. Numa prestação discreta, em que lutou muitas vezes sem resultados entre os defesas contrários, bateu Hornicek ao aparecer na cara do guarda-redes. Devolve o Estoril aos pontos naquele que foi o seu golo vinte na presente edição do campeonato.

O MOMENTO: golo do Estoril (79’)

Combinação ofensiva do Estoril na área do Sp. Braga, com Begraoui a combinar com Ricard Snachéz. O atacante francês aparece na cara de Hornicek, desviando com mestria a bola do guarda-redes arsenalista. Lance simples, mas bem trabalhado, a assinar o resultado final na pedreira.

OUTROS DESTAQUES

Lagerbielke

Líder da defesa arsenalista, mesmo num trio de recurso, o sueco não facilitou. Abordou cada lance como se fosse o último, esteve sempre atento e comprometido com o coletivo.

Holsgrove

O pé esquerdo do escocês voltou a ser uma das principais armas do Estoril em diversas tarefas do jogo. Formou a dupla de meio campo com Xeka, distribuiu jogo e assinou um forte remate ao ferro, de livre.

Dorgeles

Herói do jogo com o Friburgo, o médio voltou a marcar. A jogar sobre o lado direito, não deslumbrou, mas foi competente e quando teve a oportunidade não desperdiçou, vindo ao de cima a sua qualidade técnica.

Ricard

Lateral polivalente, o espanhol apareceu várias vezes em terrenos adiantados, sendo um dos elementos que procurou criar desequilíbrios. Regular na manobra defensiva, destacou-se pelo que deu ofensivamente.