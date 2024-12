A FIGURA: Bruma

Mais um bis para a conta pessoal do internacional português, reforçando o estatuto de melhor marcador da equipa ao chegar à dezena de golos. Não precisou de grandes malabarismos para ser letal, finalizando com aproveitamento máximo as oportunidades que dispôs. Dois golos que se revelaram insuficientes.

O MOMENTO: segundo golo do Estoril (83’)

Saída rápida do Estoril, Lacximicant conduziu o esférico da direita para o centro, abrindo espaço para que Gonçalo Costa tivesse o corredor oposto aberto. Foi precisamente o que aconteceu, o lateral canhoto percebeu a movimentação e subiu bem, rematando de pé esquerdo. João Ferreira ao tentar intercetar acaba por desviar a bola para a sua baliza, carimbando assim o empate.

MENÇÃO HONROSA: Gonçalo Costa

Entrou para mexer com o jogo. Até foi amarelado numa das suas primeiras ações, mas rapidamente se recompôs, fechou o corredor e deu-lhe dinâmica ofensiva. Foi numa arrancada a partir da esquerda que inscreveu a igualdade no jogo.

OUTROS DESTAQUES

Fabrício Garcia

Rapidíssimo, o cabo-verdiano esticou o jogo a partir da esquerda, não permitindo relaxamento ao adversário. Está nos principais lances de perigo do Estoril, perdendo uma das principais oportunidades ao atirar ao lado depois de driblar Matheus.

Ricardo Horta

Sem dar nas vistas como noutros momentos, o capitão voltou a ser decisivo. Preponderante como abre caminho no lance do primeiro golo, fez um passe promissor para Roger ainda na primeira metade.

Holsgrove

Praticamente todo o jogo da equipa do Estoril passou pelo pé esquerdo do escocês. Fino recorte do médio, como se notou, por exemplo, no lance em que isolou Fabrício com mestria.

Roger

Falhou no capítulo da finalização, uma diferença em relação a Bruma, mas destacou-se pela capacidade de desequilibrar pelo corredor direito. Traçou vários rasgos em velocidade, como aquele em que cruza para o golo inaugural da partida.