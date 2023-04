A FIGURA: Abel Ruiz

Com um golo apontado, e uma bola no ferro, o avançado do Sp. Braga foi dos que mais deu nas vistas esta noite na pedreira. Fez um primeiro aviso, mas o golo foi invalidado por fora de jogo. Precisou apenas de dois minutos para abrir o ativo ao minuto dezassete, naquele que foi o décimo golo da temporada. Já na segunda metade atirou uma bola ao ferro da baliza do Estoril.

O MOMENTO: golo do Sp. Braga (17’)

Bruma pôs o pé no acelerador no corredor esquerdo e, no um para um, passou pelo seu adversário direto sem precisar de levar as rotações ao máximo. Foi a junto da linha de fundo fazer o passe com as medidas certas para Abel Ruiz encostar no coração da área sem hipóteses de defesa para Dani Figueira. Abriu caminho ao triunfo bracarense.

OUTROS DESTAQUES

Iuri Medeiros

Fechou a contagem na pedreira, ao apontar o terceiro do Sp. Braga na transformação de uma grande penalidade. Antes disso, já tinha atirado uma bola ao ferro – ainda na primeira metade – e faz o cruzamento para Abel Ruiz rematar ao poste.

Francisco Geraldes

Talento acrescentado no meio campo do Estoril, ainda que nem sempre tenha tido o seguimento coletivo da equipa. Soube sempre o que fazer ao esférico, ousou dinamizar o jogo e fazer por criar perigo.

Bruma

Com picos de corrente, o extremo alternou entre a carga completa e momentos desligado do jogo. Quando acelerou teve capacidade para causar desequilíbrios com facilidade pelo corredor esquerdo do ataque.

Carlos Eduardo

Um dos mais esclarecidos do Estoril, o atacante esteve bem quer nas movimentações ofensivas quer a garantir o equilíbrio da equipa no corredor esquerdo. Apontou o golo dos canarinhos com um forte remate.

Pizzi

Não marcava na Liga desde 3 de dezembro de 2001, voltando a fazer o gosto ao pé na pedreira, ao estrear-se a marcar com a camisola do Sp. Braga. Entrou bem no jogo, ajudando os arsenalistas a voltar para a frente do marcador.