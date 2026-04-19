Pelo terceiro ano consecutivo o Famalicão sai da pedreira com pontos, batendo-se com o Sp. Braga num embalar claro pelo trilho europeu. Os famalicenses entraram praticamente a perder, deram a volta ao resultado, mas acabaram por sucumbir nos descontos. Empate (2-2) entretido no duelo minhoto.

Depois do triunfo em Guimarães e do empate no Dragão, o Famalicão mostrou mais uma vez estar num bom momento de forma fora de casa, empatando em Braga. A equipa de Hugo Oliveira segue a lógica do grão a grão para alimentar o sonho europeu. Nesta ronda ganha mais um ponto ao Gil Vicente.

O sorriso com que subiu ao relvado, ainda com as emoções de Sevilha à flor da pele, ganhou ainda mais expressão por parte do Sp. Braga, com a equipa de Carlos Vicens a entrar a vencer no encontro. Foram precisos apenas três minutos para as redes abanar no Municipal de Braga, prolongando o estado de graça dos guerreiros.

Gil Dias anula entrada a vencer do Sp. Braga

Vítor Carvalho, uma vez mais a jogar no setor mais recuado, fez o passe longo, a partir da sua defesa, desmarcando Fran Navarro entre os centrais famalicenses. O Avançado espanhol movimentou-se bem e, na cara de Carevic, atirou de pé esquerdo para golo, adiantando a equipa da casa no marcador.

Uma dose importante de energia para uma equipa que, apesar de bom momento, vem numa série de jogos intensa. Por outro lado, abanou um Famalicão que vinha de sete jornadas consecutivas sem perder. Um momento que alterou, desde logo, aquilo que podia ser a perspetiva dos dois técnicos.

Entre muitas disputas pela posse de bola, vários duelos e momentos em que o Sp. Braga conseguiu esconder a bola e controlar sem se expor, o Famalicão reagiu, quase sempre comandado pelas arrancadas de Gil Dias, e acabou por cima a primeira metade, levando o jogo empatado para o descanso.

Horta anula estreia a marcar de Rafa Siares

Enquanto do lado do Sp. Braga se pedia, com muitos protestos, um pretenso penálti sobre Grillitsch, o Famalicão gizou a sua melhor jogada, chegando ao empate. Gil Dias combinou com Pedro Santos e, já na área, rematou cruzado para fora do alcance de Hornicek, restabelecendo a igualdade ao minuto quarenta.

Procurou aplicar a mesma receita o Sp. Braga, entrando por cima no segundo tempo em busca do segundo. Aguentou-se o Famalicão, sendo organizado quando teve de recuar. Mas, a realidade é que os comandados de Hugo Oliveira nunca deixaram de ter em mente a baliza adversária, conseguindo mesmo aproveitar com mestria um dos escassos momentos ofensivos. Gil Dias ganhou terreno na direita, aproveitando a hesitação de Moscardo, para servir o improvável Rafa Soares na estreia a marcar.

Mas, o Sp. Braga já mostrou que não entrega as armas com facilidade, escrevendo mais um capítulo dessa história. Justin de Hass fez falta sobre Victor Gomez já nos descontos, ao minuto 90+9, dando a Ricardo Horta a possibilidade de resgatar um ponto. Foi o que o capitão dos guerreiros fez. Remate forte a estabelecer o empate final.

Empate no Minho, que acaba por ter um sabor agridoce para o Famalicão;, apesar de ter estado muito próximo do triunfo. Os famalicenses amealham mais um ponto, ganhando terreno ao Gil Vicente na luta pelo quinto posto.