A FIGURA: Gil Dias

Um golo e uma assistência a dar cor a uma prestação em que o extremo foi o elemento mais ativo os famalicenses. Empatou o encontro em cima do intervalo num lance bem desenhado, em que rematou cruzado após combinar com Pedro Santos. Já na segunda metade, arranca pela direita e deixa Moscardo para trás para fazer a assistência para o segundo. Prestação cheia de fulgor, a guindar o Fama para ao três pontos.

O MOMENTO: golo de Ricardo Horta (90+8’)

Justin de Hass, o capitão do Famalicão, comete falta sobre Victor Gomez num dos últimos suspiros do encontro, dando a Ricardo Horta a oportunidade de resgatar um ponto. Da marca dos onze metros, Ricardo Horta, não desperdiçou, batendo o guarda-redes adversário com um remate forte para o centro. Estabeleceu o empate final com sentido de responsabilidade.

OUTROS DESTAQUES

Rafa Soares

Estreia a marcar com a camisola do Famalicão. O lateral cumpriu, prestação discreta sem dar nas vistas, mas com competência, coroada com o golo. Bom acompanhamento da jogada pelo seu corredor.

Lagerbielke

Único central de raiz na equipa do Sp. Braga, o defesa controlou a linha defensiva e destacou-se ao fazer alguns cortes providenciais. Apareceu mais do que uma vez a safar os guerreiros de males maiores.

Van de Looi

O médio dos Países Baixos povoou o setor intermediário, equilibrou a equipa, e integrou os vários momentos do jogo. Deu nas vistas com e sem bola, sendo uma peça importante na manobra da equipa.

Ricardo Horta

Não tem direito a descanso. Mais um jogo em alta rotação do capitão, a percorrer o campo todo, assinando o momento do jogo, o golo do empate nove minutos para lá dos noventa.