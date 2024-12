A FIGURA: Ricardo Horta

No jogo 400 com a camisola do Sp. Braga, o capitão dos arsenalistas resgatou um ponto. Esteve pouco mais de meia hora em campo, foi lançado na segunda metade, ainda a tempo para ser decisivo com dois remates de raiva. Uma espécie de grito de revolta do capitão bracarenses num jogo de emoções fortes. Teve frieza para chegar ao empate já nos descontos.

O MOMENTO: o terceiro golo do Braga (90+4’)

Bom trabalho de Zalazar pela direita na génese da jogada, a assinar uma boa receção antes de se enquadrar com o jogo para fazer o passe para Ricardo Horta. Na área, com um remate cruzado o capitão bracarense remata cruzado de forma convicta, resgatando, então, um ponto.

MENÇÃO HONROSA: Zlobin

Determinante com três defesas assombrosas no espaço de quatro minutos quando o jogo ainda estava em branco. Três defesas em lances promissores que podiam ter imposto um sentido diferente ao jogo.

OUTROS DESTAQUES

Rochinha

Dos mais incisivos com bola na manobra ofensiva do Famalicão. Não teve tantos lances quanto isso, estando várias vezes remetido a tarefas em terrenos mais recuados, mas ainda assim deu trabalho. Provocou o primeiro golo o jogo.

Zalazar

De regresso â titularidade, o médio ainda não esteve ao seu nível exibicional, mas ainda assim não deixou de tentar e de criar jogo. Faz o passe para o terceiro golo bracarenses.

Gil Dias

Um golo, um grande golo, e uma assistência na folha de serviço de Gil Dias. Acaba por ser determinante para o empate. Traça o contragolpe do segundo golo e disfere um grande remate no terceiro

Paulo Oliveira

Jogo competente do central, destacando-se com um golo. Antes disso, já na primeira parte tinha aparecido bem na manobra ofensiva a rematar na sequência de um livre estudado.