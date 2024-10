Os guerreiros voltaram aos triunfos ao bater, no regresso do futebol ao domingo à tarde a Braga, o Farense por duas bolas a zero num jogo em que Gharbi e El Ouazzani corporizam a lei do mais forte. A dupla apontou os golos arsenalistas frente a um conjunto algarvio pouco acutilante.

Comecemos precisamente por aí. Último classificado, o Farense até deu sinais de recuperação com Tozé Marreco nos últimos três jogos, mas na pedreira foi uma completa nulidade, não mostrando argumentos para conseguir ombrear pelo resultado. Superiorizou-se o Sp. Braga, construindo um triunfo sem qualquer margem de contestação.

A precisar de dar um safanão nos resultados recentes, mas essencialmente nas exibições, o Sp. Braga apresentou-se com um sistema diferente do habitual. Carlos Carvalhal mudou seis elementos comparativamente com a derrota frente ao Bodo/Glimt, da Liga Europa, montando uma linha defensiva de três elementos numa equipa sem ponta de lança. Bruma, com o apoio de Ricardo Horta, foi a principal referência ofensiva.

Sem ponta, mas com Gharbi

No último posto da tabela, o Farense não deixou de carregar esse peso ao entrar no relvado do Estádio Municipal de Braga. Mesmo sem perder nos três últimos jogos, com Tozé Marreco no comando, a lanterna vermelha a juntar ao diferencial entre os dois conjuntos fez-se sentir.

Os guerreiros assumiram as despesas do jogo, fizeram circular o esférico tentando, dessa forma, com combinações ofensivas e muita mobilidade, ferir o Farense. Conquistaram vários cantos e alguns lances de perigo sem que a superioridade fosse verdadeiramente efetiva em lances de golo iminente.

Foi neste limbo, sem se impor cabalmente, mas mostrando ter argumentos para a qualquer momento abanar o encontro, que o conjunto minhoto chegou ao intervalo na frente do marcador. Má abordagem de Artur Jorge, ao tentar intercetar nas alturas, deixando Bruma nas costas com espaço para causar estragos. Foi o que aconteceu, o atacante enquadrou-se para fazer o passe para Gharbi finalizar de primeira com um desvio subtil.

El Ouazzani com cabeça para a confirmação

Seria de esperar uma reação do Farense, mas a realidade é que foi o Sp. Braga a continuar por cima perante a postura retraída dos algarvios. Gabri Martinez e El Ouazzani foram lançados ao intervalo, devolvendo os bracarenses ao sistema habitual com uma referência na frente.

Sem que os leões de Faro conseguissem entrar na luta pelos pontos em disputa, mesmo com as alterações de Tozé Marreco – fez entrar Elves Baldé, Dario e Gio – foram os arsenalistas a solidificar a sua supremacia, chegando ao segundo golo na sequência de um pontapé de canto com três toques na bola, todos eles saídos do banco de suplentes.

João Moutinho bate o canto, Zalazar faz o desvio de cabeça ao primeiro poste para El Ouazzani fazer o desvio definitivo para o fundo das redes, selando assim o triunfo, se dúvidas houvesse. Regresso aos triunfos do Sp. Braga, ultrapassando, à condição, o Benfica na tabela classificativa. Seque os quartos-de-final da Taça da Liga, com a receção ao Vitória.