A FIGURA: João Ferreira

Um elemento polivalente que Carvalhal parece contar para diferentes utilidades. Pau para toda a obra, como se diz na gíria. Esta tarde fez um jogo híbrido em que desempenhou diferente papeis, ora na linha defensiva de três ora na lateral direita, acabando como central numa defesa a quatro. Num jogo em que ninguém brilhou, o lateral destacou-se pela sua competência e capacidade para desempenhar vários papéis.

O MOMENTO: segundo golo do Sp. Braga (71’)

Três elementos lançados no jogo por Carlos Carvalhal assinaram a confirmação do triunfo num lance de bola parada. Canto de Moutinho na direita, Zalazar faz o desvio ao primeiro poste, sendo El Ouazzani a atirar-se com convicção para o segundo da tarde na pedreira. Cabeceamento certeiro, a desnivelar o marcador.

OUTROS DESTAQUES

Bruma

Demorou a afinar o posicionamento na frente de ataque, foi várias vezes apanhado nas malhas do fora de jogo, mas conseguiu destacar-se pelo seu repentismo. Mostrou qualidade na forma como fabricou o primeiro golo.

Derick Poloni

Praticamente não deu espaço no flanco esquerdo, controlando bem as movimentações. Para lá da competência defensiva ainda conseguiu ir ao ataque, não muitas vezes, é certo, mas com critério. É dele o remate mais perigoso do Farense.

Vítor Carvalho

Com o médio em campo a equipa do Sp. Braga revelou estar mais segura e, sobretudo, mais equilibrada. Deu músculo à equipa e em cima do final cabeceou com estrondo à trave na sequência de um canto.

Ângelo Neto

O jogador mais completo dos algarvios no terreno do jogo, demonstrando competência nos vários momentos do encontro. Preencheu, juntamente com Falcão, o setor intermediário, não se limitando a manobras defensivas.