O Sporting de Braga tem Horta plantada na corrida ao pódio.

O FC Porto, por cada vez mais trabalho que tenha com Anselmi, tem ainda de partir muita pedra. Bem que o tentou na Pedreira, mas sem resultados.

Em nove jogos com o argentino, ganhou três. E não ganhou dois seguidos. Falta consistência no jogo e nos resultados.

Um golo de Ricardo Horta, de livre direto, aos 17 minutos, decidiu o jogo grande da 25.ª jornada (1-0). Colou os minhotos aos dragões com 50 pontos na luta pelo 3.º lugar e, nas circunstâncias atuais, deixa o FC Porto a ter de, mais do que olhar a uma corrida pelo título que parece centrada em Sporting e Benfica, a ter de olhar para quem tem ao seu encalce na luta pelo pódio.

Alerta amarelo, Braga mais efetivo e FC Porto só perto do descanso

Sem Fábio Vieira, Anselmi adiantou João Mário no terreno e apostou no onze em Martim Fernandes na ala direita e em André Franco ao lado de Alan Varela. Era um 3x4x3, mas foi nítida, muitas vezes, uma construção a quatro. Do lado do Sp. Braga, Gabri Martínez e El Ouazzani renderam Roger e Fran Navarro.

Nos primeiros 15 minutos, estudo, expectativa e um FC Porto condicionado com três cartões amarelos, a Nehuén Pérez, Gonçalo Borges e Martim Fernandes. O último foi por falta sobre Ricardo Horta após perda de bola em zona proibida para Chissumba e originou o 1-0 para os minhotos. Livre rasteiro e forte de Horta, a passar ao lado da barreira e a bater Diogo Costa. A bola parada desbloqueava um jogo ainda algo preso.

Era alerta amarelo para o dragão a dobrar: na folha disciplinar e no marcador. E a reação firme à desvantagem tardou. É certo que o Sp. Braga, além do golo, só incomodou verdadeiramente Diogo Costa num remate de Gabri ainda com 0-0, mas Hornicek pouco trabalho teve… até perto do intervalo. E mesmo assim o que o FC Porto fez foi escasso. O Sp. Braga soube melhor o que fazer com bola e estava confiante e confortável sem ela.

Depois de um primeiro aviso de João Mário (20m), o FC Porto acercou-se mais tempo da área nos minutos finais. Otávio atirou para defesa do checo (42m), antes do lance mais polémico do jogo: Samu cabeceou, Hornicek tocou com a luva na bola e depois na cara. O FC Porto pediu penálti, Luís Godinho mandou seguir.

Voltas de Anselmi à equipa sem êxito e a vertigem final

Depois de um reinício equilibrado, Anselmi tirou Marcano e lançou William Gomes (57m), ajustando a equipa, que criou talvez o lance mais perigoso na segunda parte logo a seguir, num cabeceamento de André Franco.

Anselmi andou depois às voltas na equipa à procura do empate: tirou Martim e lançou Namaso e para a reta final apostou em Zaidu, Gül e Eustáquio. De um lado muitas mexidas, do outro Carvalhal fiel e firme à estrutura e ao 11 (competente) até ao minuto 80, quando trocou Gorby por Racic. No meio disto tudo, duas equipas sem criar grande perigo junto das balizas. Na parte final, de destacar um remate de Gabri para defesa de Diogo Costa.

Sem que o FC Porto criasse também real perigo, a incerteza do 1-0 deu vertigem ao jogo na reta final… e também tensão, com faltas, gritos e cartões, um deles vermelho, a Tiago Sá, no banco do Sp. Braga. Do outro lado, também um vermelho: o alerta para um FC Porto cada vez mais longe do título e a defender o 3.º lugar. E a sair da Pedreira a ter de partir muita pedra.