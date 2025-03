FIGURA: João Moutinho

Jogo de grande competência do médio, que já passou pelo FC Porto, a meio-campo. Na primeira parte conseguiu dois roubos de bola interessantes a André Franco que podiam ter dado saídas perigosas do Sp. Braga. Com bola no pé, calma e equilíbrio para encontrar os colegas. Assim como sem ela. A experiência conta. E a forma como trabalhou a meio-campo com Gorby, bem mais novo, a quem pediu, por exemplo, por volta do minuto 50, calma na construção, quando o FC Porto voltava do balneário à procura do empate.

MOMENTO: livre de Ricardo Horta para a vitória (17m)

Num lance que nasceu de uma recuperação de bola de Chissumba a Martim Fernandes, que depois fez falta sobre Ricardo Horta, o camisola 21 do Sporting de Braga encarregou-se de bater o livre que só terminou com a bola no fundo da baliza. Remate forte, rasteiro, colocado junto ao poste mais distante, a passar pelo lado esquerdo da barreira e a deixar Diogo Costa com poucas hipóteses de reação.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Horta: decisivo para o desfecho do jogo e para os três pontos que colam o Sporting de Braga ao FC Porto no pódio da Liga.

Martim Fernandes: pese o peso que o lance que deu origem ao livre do 1-0 do Sporting de Braga tem, o lateral-direito do FC Porto acabou por ser dos elementos em melhor plano na equipa treinada por Anselmi. Combativo e a ganhar grande parte dos duelos que teve.

Gabri Martínez: à exceção do lance do golo, foram do espanhol as principais investidas à baliza de Diogo Costa. Novidade no onze inicial, face à lesão de Roger, agitou no ataque.

Iván Marcano: deu segurança, experiência e solidez à equipa na construção de jogo. Foi, no fundo, um dos bons dos azuis e brancos, num jogo desinspirado e pouco frutífero ofensivamente.

Afonso Patrão: mais do que qualquer influência direta no jogo, fica para registo a estreia do atacante de 18 anos na equipa principal do Sporting de Braga.