O desempenho do FC Porto frente ao Sp. Braga foi o tema mais falado pelos adeptos nas redes sociais, de acordo com o «Pulsómetro» do Maisfutebol, mas há outros tópicos discutidos pelos internautas.

A decisão do VAR no lance em que Samu pediu grande penalidade dominou algumas conversas, assim como os cartões amarelos mostrados por Luís Godinho, o desempenho de Martín Anselmi e a controvérsia em torno de Gonçalo Borges, aquando da substituição do jogador português.

CONHEÇA AQUI AS INDICAÇÕES DO «PULSÓMETRO».