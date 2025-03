Já há equipas oficiais para o Sporting de Braga-FC Porto, jogo grande da 25.ª jornada da Liga portuguesa, agendado para as 20h30 deste sábado, no Estádio Municipal de Braga.

No Sp. Braga, em relação ao jogo com o Rio Ave, Carvalhal muda dois jogadores, tal como previsto. Entram Gabri Martínez e El Ouazzani, para os lugares de Roger (lesionado) e Fran Navarro (impedido por estar emprestado pelo FC Porto).

No FC Porto, também há duas alterações em relação a Arouca. Saem Fábio Vieira (castigado) e Eustáquio (começa no banco em Braga). Entram André Franco e Martim Fernandes. Com estas alterações, André Franco deve surgir ao lado de Alan Varela no meio-campo e João Mário, mais adiantado no terreno, deve surgir à direita, no apoio ao avançado Samu.

O Sp. Braga parte para o jogo no 4.º lugar, com 47 pontos, menos três do que o FC Porto, 3.º classificado com 50 pontos.

Luís Godinho é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol (20h30).

As equipas oficiais para o Sp. Braga-FC Porto

SP. BRAGA (4x2x3x1): Lukas Hornicek; Víctor Gómez, Paulo Oliveira, Bambu, Chissumba; João Moutinho, Gorby; Gharbi, Ricardo Horta, Gabri Martínez; El Ouazzani.

FC PORTO (3x4x3): Diogo Costa; Nehuén Pérez, Iván Marcano, Otávio Ataíde; Martim Fernandes, André Franco, Alan Varela, Francisco Moura; João Mário, Samu, Gonçalo Borges.

Suplentes do Sp. Braga: Tiago Sá, Uros Racic, João Ferreira, Adrián Marín, Arrey Mbi, Diego Rodrigues, Afonso Patrão, Rúben Furtado, Sandro Vidigal.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Tiago Djaló, Stephen Eustáquio, William Gomes, Zaidu, Danny Namaso, Tomás Pérez, Deniz Gül, Zé Pedro.