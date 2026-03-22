O grande jogo da 27.ª jornada da Liga está marcado para a Pedreira onde Sp. Braga e FC Porto vão defrontar-se este domingo, a partir das 20h30. Será, em teoria, o obstáculo mais complicado na corrida da equipa de Francesco Farioli para o ambicionado título, mas o conjunto de Carlos Vicens, em boa forma, também tem uma palavra a dizer na defesa do quarto lugar. O Maisfutebol vai lá estar para lhe contar tudo sobre este jogo, minuto a minuto, no AO VIVO.

O Benfica já jogou, venceu o Vitória por 3-0, e reduziu a diferença para o líder para quatro pontos, enquanto o Sporting poderá fazer o mesmo na visita a Rio Maior, diante do Alverca, a partir das 18h00, antes de fecharmos as contas da ronda com o tal jogo na Pedreira.

Começamos pela equipa da casa que continua pressionada pelos vizinhos Famalicão (menos um ponto) e Gil Vicente (menos quatro pontos), mas poderá conquistar uma margem de conforto esta noite, com uma eventual vitória, até porque, tal como o Sporting, a equipa minhota tem ainda um jogo em atraso por disputar.

Carlos Vicens tem o plantel praticamente na máxima força [Vítor Carvalho será a única baixa] e, a jogar em casa, vai querer fazer a Pedreira a habitual fortaleza dos guerreiros do Minho onde Benfica e Sporting já deixaram pontos [empataram os dois 2-2].

O FC Porto vai entrar em campo determinado em manter a diferença de, pelo menos, sete pontos para os rivais de Lisboa, quando, no final da ronda, ficarão apenas a faltar sete degraus para o título. Francesco Farioli deverá voltar ao «onze Liga» depois de ter voltado a revolucionar a equipa no segundo jogo com o Estugarda.

A grande dúvida no onze do FC Porto será Diogo Costa que treinou na véspera com uma dor nas costas e uma inflamação na perna. Farioli revelou que só vai tomar uma decisão em cima do jogo. Fora de combate, além dos lesionados de longa duração, está também Rodrigo Mora que saiu tocado do último jogo da Liga Europa.

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