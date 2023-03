Sete pessoas foram detidas à margem da operação de policiamento do Sp. Braga-FC Porto de domingo, cinco delas por «participação em rixa» e outras duas por «venda irregular de ingressos», de acordo com o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Braga.

Em comunicado, esta segunda-feira, o Comando Distrital informa que foram detidos «cinco cidadãos com idades compreendidas entre os 21 e 29 anos, pela prática do crime de participação em rixa, inserido do policiamento desportivo ao jogo de futebol entre as equipas Sporting Clube de Braga e Futebol Clube do Porto».

Além destes, foram também detidos «dois cidadãos com 67 anos e 63 anos, por venda irregular de ingressos» para o jogo, tendo-lhes sido apreendido «bilhetes e a quantia de 150 euros em dinheiro».

Sp. Braga e FC Porto empataram sem golos no Municipal de Braga e viram o Benfica reforçar a liderança. Os dragões continuam no segundo lugar, agora com 58 pontos, a dez dos encarnados. O Sp. Braga é terceiro, com 56 pontos.