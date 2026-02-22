Tal como prometido por António Salvador após o final do Dérbi do Minho (3-2), entre Sp. Braga e V. Guimarães, os arsenalistas formalizaram vários pedidos de audiência devido à proibição de entrada de uma tarja no Estádio Municipal de Braga.

Em comunicado divulgado neste domingo de manhã, o Sp. Braga diz que espera ser recebido pelas entidades «durante os próximos dias», dada a «relevância dos factos em causa».

«O Sp. Braga informa que, tal como anunciado ontem e na sequência da inexplicável censura aplicada pelo Comando Distrital da PSP, seguiram já pedidos formais de audiência, com carácter urgente, para a Federação Portuguesa de Futebol, para a Liga Portugal, para o Governo de Portugal (nas tutelas do Desporto e da Administração Interna) e para a APCVD», dizem os guerreiros.

A menos de uma hora do arranque do dérbi do Minho da 23.ª jornada da Liga, o Sp. Braga lamentou que o Comando Distrital de Braga da Polícia de Segurança Pública tenha impedido «a exibição de uma tela de promoção ao clube e à cidade».

O clube lembrou que outras entidades como a Liga Portugal e a Cruz Vermelha deram parecer positivo para a exibição daquela tarja de apoio. Durante o jogo, adeptos do Sp. Braga lançaram tochas e abandoram o estádio.