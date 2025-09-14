A FIGURA: Pablo

Empolgado no ataque do Gil, jogou e fez jogar. Bem na pressão, o avançado soube jogar em apoio de costas para a baliza e foi sempre importante ao ter os olhos na baliza de Hornicek. Ainda avisou antes de marcar, com um remate perigoso que Hornicek defendeu. O avançado de 21 anos, que até com toques de calcanhar se recriou na pedreira, aponta o golo que vale a vitória.

O MOMENTO: golo do Gil Vicente, 45+2’

Lance de régua e esquadro que definiu o jogo na pedreira. Luís Esteves descobre Agustín nas costas da defesa no lado esquerdo, o extremo faz o passe de primeira para Pablo encostar no coração da área. Processos simples, duas movimentações ao primeiro toque e um golo dá os três pontos ao Gil já nos descontos da primeira parte.

OUTROS DESTAQUES

Luís Esteves

Perfume no meio campo do conjunto de Barcelos. Para lá da muito luta que deu no miolo, auxiliando Cáseres e Santo Garcia, destacou-se no capítulo do passe. A bola saiu sempre jogável dos seus pés.



João Moutinho

Mesmo com a equipa a perder o norte, o capitão não deixou de ser a bússola que evitou que a perda fosse maior. Tentou, ao lado de Gorby, ir segurando as pontas de um Sp. Braga perdido em campo. Assina o lance mais perigoso do Braga ao atirar à trave.

Buatu e Elimbi

Robusta, a dupla de centrais do Gil Vicente esteve intransponível. Práticos e versáteis, Buatu e Elimbi não falharam no capítulo defensivo e foram igualmente eficientes na saída de bola a organizar jogo.

Leonardo Lelo

Com o pé esquerdo calibrado, foi dos mais eficazes nas suas ações. Subido no terreno, integrou o ataque e fez por colocar a bola várias vezes na área, essencialmente de bola parada.