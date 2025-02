A FIGURA: Roger

O desequilibrador desta equipa do Sp. Braga, marcado logo aos dez minutos num remate violento e repleto de vontade. O guineense aproveitou o espaço para fletir da direita para o centro, rematando de pé esquerdo para o fundo das redes. O epílogo de uma prestação em que foi dos que mais quis e mais rompeu com o esférico, acabando por bisar já na fase final do encontro. Chega à mão cheia de golos esta época.

O MOMENTO: expulsão de Aguirre (15’)

Numa fase ainda precoce do encontro o Gil Vicente ficou reduzido a dez unidades. Imprudência de Aguirre numa disputa de bola com Gharbi, no seu meio campo ofensivo, de carrinho o atacante tem uma entrada dura sobre o adversário, acabando expulso. Um momento com interferência no desenrolar do jogo.

OUTROS DESTAQUES

Gorby

A cimentar a dupla de meio campo do João Moutinho, o francês encheu o campo. Sem dar muito nas vistas, não precisou de ser virtuoso para jogar e fazer jogar no setor intermediário.

Sant Garcia e Caseres

Sem Mory Gbame, um dos pilares do Gil, Bruno Pinheiro apostou na dupla composta por Caseres e Santo Garcia. As contingências do jogo não permitiram grandes momentos de posse, mas ainda assim entenderam-se bem.

Paulo Oliveira

Prestação segura do central do Sp. Braga ao lado de Arrey-Mbi. Tranquilo, o defesa soube ler os diferentes lances, jogou muitas vezes em antecipação e foi preventivo. Importante também na primeira fase de construção.

Félix Correia

Cresceu na segunda metade, quando o Gil Vicente também cresceu como equipa, estando em evidência no momento em que a equipa de Bruno Pinheiro acalentou esperanças de chegar ao empate.