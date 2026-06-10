Sp. Braga inicia obras para colocação de um relvado «híbrido»
Construção no Estádio Municipal de Braga estará concluída a 15 de julho
Construção no Estádio Municipal de Braga estará concluída a 15 de julho
Começaram esta quarta-feira as obras referentes à colocação do relvado «híbrido» no Estádio Municipal de Braga.
Através das redes sociais, os bracarenses informaram os adeptos do arranque da intervenção, que pretende colocar um novo sistema de rega, um novo sistema de drenagem e uma nova camada de areia. Além do recinto principal, também o Estádio Amélia Morais vai receber um novo «pano».
As obras estão planeadas para terminar no próximo dia 15 de julho.
Iniciaram-se as obras referentes à substituição integral do relvado do Estádio Municipal de Braga.— SC Braga (@SCBragaOficial) June 10, 2026
Esta profunda intervenção incide na construção de um novo sistema de drenagem, um novo sistema de rega, colocação de uma nova camada de areia e, finalmente, colocação de um novo… pic.twitter.com/iY02qpfiz2