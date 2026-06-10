Começaram esta quarta-feira as obras referentes à colocação do relvado «híbrido» no Estádio Municipal de Braga.

Através das redes sociais, os bracarenses informaram os adeptos do arranque da intervenção, que pretende colocar um novo sistema de rega, um novo sistema de drenagem e uma nova camada de areia. Além do recinto principal, também o Estádio Amélia Morais vai receber um novo «pano».

As obras estão planeadas para terminar no próximo dia 15 de julho.