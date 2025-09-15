É uma baixa de peso para Carlos Vicens. Depois de ter saído aos 81 minutos da derrota frente ao Gil Vicente, o Sp. Braga confirmou esta segunda-feira que Paulo Oliveira vai falhar os próximos jogos.

«Após reavaliação médica realizada no dia de hoje, o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a partida frente ao Gil Vicente», pode ler-se num breve comunicado dos arsenalistas.

No mesmo texto, o Sp. Braga anuncia ainda que o tempo de paragem do defesa central de 33 anos não será inferior a seis semanas (um mês e meio).

Paulo Oliveira está há cinco temporadas na formação bracarense. Esta temporada já tinha feito parte de nove partidas.