A FIGURA: Ricardo Horta

A exibição do Sp. Braga esteve longe de deslumbrar. Há jogo assim. Mesmo neste cenário, o capitão fez por manter os índices de intensidade, compensando com transpiração aquilo que ia faltando em inspiração. Correu muitos quilómetros, incentivou os companheiros e foi premiado com o golo, o segundo da noite, que acabou por ser decisivo. Remate de pé esquerdo, no interior da área, a valer os três pontos.

O MOMENTO: golo do Sp. Braga (13’)

O jogo estava encaixado e o Moreirense tranquilo no jogo. Numa bola rechaçada pela defesa, aparentemente inofensiva, Travassos teve uma má abordagem ao lance e acabou por desviar a bola com o braço. Castigo máximo caído do céu, a dar a Zalazar a oportunidade para adiantar o Sp. Braga no marcador. Foi o que o uruguaio fez, com um remate forte e colocado. Deixou o Braga numa situação de conforto para conquistar os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Dinis Pinto

Intenso no lado direito da defesa do Moreirense, o lateral encostou várias vezes aos centrais para robustecer a manobra defensiva, sendo igualmente preponderante a incorporar o ataque com vários raides pelo seu flanco.

Niakaté

Uma das novidades do onze de Carlos Vicens, o central não comprometeu no setor defensivo, mantendo a coesão defensiva. Não arriscou, saindo de forma limpa de todos os lances.

Benny

O estratega do Moreirense, foi competente e comprometido na manobra tática e conseguiu soltar-se quando teve bola. Os principais lances dos cónegos passaram pelos seus pés.

Gabri Martinez

Lançado a partir do banco, o extremo veio trazer a velocidade que faltava ao Sp. Braga. Com três sprints, Gabri Martinez ajudou os bracarenses a esticar o jogo, estando na origem do segundo golo.