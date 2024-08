Sp. Braga-Moreirense, 3-1 (crónica)

O Sp. Braga de Carlos Carvalhal continua a rimar com uma fase triunfal e, este domingo, a meio do decisivo play-off com o Rapid Viena na Liga Europa, bateu o Moreirense por 3-1 e ultrapassou o vizinho minhoto na classificação, a quatro dias da visita à Áustria.

Na Pedreira, a inspiração de Gabri Martínez, perto do intervalo, desatou o nó rumo à quarta vitória seguida, antes de uma segunda parte de loucos ter Rodrigo Zalazar como homem decisivo. O uruguaio assinou por baixo a obra de arte do espanhol, com um bis para a vitória dos guerreiros, em resposta ao empate assinado por Luís Asué. Isto, é preciso dizer, num bom jogo, entre duas equipas interessantes e que entravam em campo sem conhecer o sabor da derrota nas duas primeiras jornadas.

Com três alterações no onze inicial, todas do meio-campo para a frente – André Horta, Gabri Martínez e Roberto Fernández – o Sp. Braga foi, com o tempo, assumindo mais o jogo, com várias aproximações à área de Kewin, que cedo sentiu o perigo: aos cinco minutos, a cruzamento de Víctor Gómez, Gabri Martínez cabeceou ao ferro. Logo a seguir foi André Horta a aquecer as luvas ao guardião dos cónegos e, aos 12 minutos, após uma boa jogada pelo meio, Zalazar falhou o golo por centímetros.

O Moreirense pouco conseguiu mostrar nos primeiros 15 minutos, mas aos poucos foi mostrando ter armas para lutar pelo resultado. Sobretudo em saídas rápidas, Antonisse (pela esquerda) e Madson (pela direita) foram levando algum sinal de perigo à área de Matheus. Sidnei Tavares, que jogou à frente de Ismael e Ofori ao meio, mostrou notas interessantes com bola e também deu que fazer aos centrais e aos médios do Sp. Braga, tal como Asué, que travou duelos com Bambu e Arrey-Mbi. Foi nessa lógica que, aos 24 minutos, o Moreirense criou uma das melhores ocasiões: Sidnei serviu Antonisse, que viu Matheus fazer a “mancha”. Porém, isso também deixou a equipa algo partida.

E pese a reação do Moreirense a meio da primeira parte, era o Sp. Braga quem estava mais consistente. Mais bola, mais remates, mais combinações bem-sucedidas. Com Víctor Gómez mais adiantado pela direita do que Marín pela esquerda, André Horta foi dando boas ligações e apoio aos homens mais adiantados (Ricardo, Gabri, Roberto e Zalazar) e o perigo foi rondando a área. Ora iam valendo alguns cortes, também alguma sorte do Moreirense em duas saídas hesitantes de Kewin, que apesar disso esteve em bom plano, como quando defendeu um cruzamento-remate de André Horta (37m).

Certo é que cheirava mais a golo para o Sp. Braga e Gabri Martínez, num momento de inspiração individual, levou à loucura os bracarenses: remate fantástico ao canto superior direito da baliza defendida por Kewin, 1-0.

A segunda parte começou vibrante. O Moreirense, já sem Sidnei e Antonisse e com Pedro Santos e Gabrielzinho, ficou perto do empate num corte infeliz de Arrey-Mbi. A bola bateu no poste (49m), mas entraria quatro minutos depois, com Luís Asué a marcar na recarga a um cabeceamento seu defendido por Matheus. Três jornadas, três golos para o ex-Sp. Braga, que não festejou.

Porém, a igualdade foi desfeita logo a seguir, graças a Rodrigo Zalazar, que rematou com intenção e potência à entrada da área e bateu Kewin, contando com um desvio de bola num adversário: 56 minutos, 2-1 e jogo a ferver, já que Asué falhou o 2-2 à boca da baliza à hora de jogo, depois de a bola ser devolvida pelo poste.

O jogo continuou interessante e acabaria por ter em Zalazar o rótulo de decisão a favor do Sp. Braga, aos 76 minutos: recuperação de bola, transição rápida, Gabri Martínez na assistência e o uruguaio na conclusão para selar o triunfo.

O Sp. Braga teve o jogo controlado até final e Matheus fechou a porta ao bis de Asué (84m) para confirmar o 3-1 e ultrapassagem ao vizinho minhoto, perante mais de 14 mil adeptos, que viram em Braga um bom jogo de futebol. A equipa de Carvalhal acaba a jornada isolada no 4.º lugar, (numa noite em que o Vitória perdeu), e só atrás de Sporting, FC Porto e Famalicão.