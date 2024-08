Sp. Braga-Moreirense, 3-1 (destaques)

FIGURA: Gabri Martínez

Justificou em pleno a primeira titularidade ao seu sexto jogo pelo Sp. Braga. Assinou o grande momento do jogo, o 1-0 com que abriu o marcador, tendo também o espanhol aberto o caminho para o golo que encerrou as contas: assistiu Zalazar no 3-1.

MOMENTO: Gabri Martínez abre o marcador com golaço (43m)

O Sp. Braga inaugurou o marcador aos 43 minutos, pelo espanhol Gabri Martínez, com um golaço. O espanhol recebeu um passe de André Horta em zona frontal, fora da área, simulou um passe mais para a esquerda e, com isso, deixou Fabiano na dúvida, na marcação. O resto... o resto foi obra de arte, com um remate de pé direito belíssimo, a ganhar altura e a entrar já a descer, junto ao canto superior direito da baliza defendida por Kewin.

OUTROS DESTAQUES

Rodrigo Zalazar: que início de época do uruguaio! E o jogo desta noite é mais uma prova disso mesmo. O médio do Sp. Braga, que começou o jogo no corredor direito e acabou ao meio após a saída de André Horta, bisou para dar a vitória no duelo minhoto ante o Moreirense, apontando o 2-1 e o 3-1. Exibição com garra e coroada com os dois golos na segunda parte. Em 2024/25, leva já cinco golos e quatro assistências em oito jogos disputados.

André Horta: depois da estreia esta época pelo Sp. Braga, ante o Rapid Viena, Carvalhal colocou o médio a titular e os indicadores foram positivos. Esteve bem na ligação defesa-ataque, surgiu várias vezes em zonas adiantadas para dar soluções de passe e remate e acabou com uma das ovações da noite, quando saiu ao minuto 63.

Luís Asué: já é um dos destaques deste início de época do Moreirense. Chegado a meio da última época aos cónegos, vindo precisamente do Sp. Braga, o internacional pela Guiné Equatorial voltou a deixar marca esta noite, apesar de o golo não ter dado pontos. Após um cabeceamento fortíssimo, bateu Matheus na recarga aos 53 minutos, então para o 1-1 no marcador. Já tinha marcado nas vitórias ante Farense e Arouca e leva três golos em três jornadas. Só pecou mesmo no desperdício a seis minutos dos 90, em que podia ter relançado a equipa: perdeu o duelo na cara de Matheus.

Matheus: apesar do golo sofrido, o guarda-redes do Sp. Braga fez um bom jogo na baliza. Até ao quarto de hora, mostrou leitura de jogo ao sair-se bem da área para afastar duas bolas. Pouco depois, aos 24 minutos, uma belíssima defesa a negar o golo a Antonisse. Aos 84 minutos, mais uma defesa determinante, no um para um com Asué, a negar o 3-2 e o bis ao avançado.

Ricardo Horta: é alma e vida neste Sp. Braga. Não marcou, nem assistiu, mas fez um jogo consistente e esteve bem no processo ofensivo da equipa.

Sidnei Tavares: foram apenas 45 minutos, porque César Peixoto tirou-o ao intervalo para dar mais equilíbrio à equipa, mas Sidnei Tavares mostrou que é um homem a ter em conta neste Moreirense. Mostrou alguma qualidade e capacidade no um para um e boa ligação nas chegadas mais perigosas dos cónegos à área do Sp. Braga.

MENÇÃO HONROSA: a ovação a Castro (74m)

Não é que seja inédito, mas não se vê todos os dias. Castro, médio que jogou três épocas e meia no Sp. Braga, foi muito aplaudido pelos milhares de adeptos bracarenses quando entrou na equipa do Moreirense, aos 74 minutos. Um momento bonito e digno de registo.