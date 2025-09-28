Alerta amarelo de frente insular na pedreira. O Sp. Braga voltou a ser derrotado em casa na Liga, vendo um Nacional personalizado e competente superiorizar-se (0-1). Um golo de Chucho Ramirez logo aos seis minutos definiu o jogo, imponto a quinta jornada consecutiva dos guerreiros sem vencer no campeonato, deixando uma imagem pobre.

Entre o demérito arsenalistas, que o teve, os três pontos viajam para a Madeira por força de uma exibição digna de registo, com vários atributos por parte do Nacional. Após duas derrotas, os insulares – que se apresentaram para este jogo na cauda da tabela – voltaram a pontuar fora, conseguindo aquela que é a segunda vitória da sai história no reduto bracarense.

Tiago Margarido viu da bancada a sua equipa dar uma resposta importante ao arranque de época atribulado, a mesma bancada que acenou com lenços brancos a Carlos Vicens. No último mês e meio os guerreiros não venceram na Liga, tendo já uma desvantagem considerável para a frente da classificação

Entrar a abanar a rede para marcar posição

Logo aos seis minutos a rede da baliza de Hornicek abanou. Um lance de fino recorte, recheado de simplicidade, permitiu à equipa insular ficar na frente do marcador numa fase ainda precoce do encontro. Passe de Paulinho Boia para a subida de José Gomes a baralhar a defesa da casa, o lateral cruza de primeira para o remate também de primeira de Chucho Ramirez. Tudo simples perante a passividade bracarense. Destaque para o passe de Paulinho Boia a descobrir o flanco esquerdo desprotegido.

Um lance que serviu como que de espelho ao que foi a prestação da equipa da casa. Sem ideias, o conjunto de Carlos Vicens foi sempre demasiado tenro, pouco intenso e permeável perante um Nacional convicto, competente e arrojado. A forma como as duas equipas se predispuseram para o embate ditou muito do que foi o jogo à flor da relva.

Em desvantagem ao som de assobios, o Sp. Braga não conseguiu pegar no jogo e reagir. A exceção foi mesmo um remate ao ferro de Ricardo Horta em cima do intervalo. Para lá disso, o Nacional esteve sempre confortável, destemido em cada disputa de bola, organizado e a ameaçar a cada momento abrir mais brechas na defesa da casa.

Entre a organização insular e a ansiedade guerreira

Três alterações de uma assentada ao intervalo e a mudança de sistema tático – abandonando a ideia da defesa a três – foi a resposta de Carlos Vicens. A equipa aparentou trazer das cabines uma nova energia, traduzida em dois ou três lances de crença. Mas, rapidamente essa realidade esfumou-se e o marasmo voltou a ser uma realidade.

Um cenário que deixou o encontro estranho, sem fio de jogo e sem um padrão definido. Com o tempo a ser mau conselheiro, o Sp. Braga ia sendo traído pela ansiedade, mesmo crescendo ligeiramente no terreno de jogo. Sem o conforto da primeira metade, o Nacional ia tendo organização suficiente para ter o último reduto minimamente controlado.



Uns cruzamentos em desespero já na reta final foi o que o Sp. Braga foi capaz de fazer. Muito curto. Segunda derrota consecutiva em casa, depois do desaire frente ao Gil Vicente. Com um sorriso, o Nacional sai do Minho com os três pontos, deixando um cenário complicado na pedreira. Desta vez, os assobios e lenços brancos não foram pontuais.