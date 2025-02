O Sp. Braga volta a pressionar o FC Porto. Os guerreiros abriram a jornada 23 com um triunfo na receção ao Nacional da Madeira, subindo à condição ao terceiro posto da classificação. Um golo de Gorby, a estreia a marcar do miúdo, traduziu-se em três pontos num espetáculo pobre.

Perante 7872 adeptos, a realidade é que a pedreira esteve longe de desfrutar de um grande jogo. Pelo contrário. Num acumular de momentos de desinspiração, o Sp. Braga chamou a sai a competência e a responsabilidade do triunfo, conseguindo-o pela margem mínima, construída ainda na primeira metade.

Após o empate no dérbi minhoto, o conjunto bracarense retoma o trilho dos triunfos e, numa noite de serviços mínimos entra no fim-de-semana no pódio. Volta a perder o Nacional, algo que não tinha acontecido nas rondas anteriores.

Equilíbrio para a vantagem

Entre passos falhados de parte a parte, algumas displicências e erros em catadupa, o jogo na pedreira iniciou-se de forma eletrizante. Nenhuma das equipas teve o jogo controlado nos primeiros minutos, até o Sp. Braga estabilizar para tomar conta das incidências.

A equipa de Carlos Carvalhal passou a dominar territorialmente, tendo posse de bola. Entrava-se num jogo de paciência com os arsenalistas a procurarem o caminho da baliza adversária, que chegou numa fase em que o duelo até estava numa fase mais monótona.

Foi Roger a romper pelo corredor direito, após uma primeira tentativa de remata de Ricardo Horta. O extremo aproveitou a deixa para ir à linha de fundo fazer o passe atrasado para Gorby rematar de primeira, no coração da área, para o fundo das redes, fazendo o Sp. Braga ir para o intervalo em vantagem.

Desinspiração até ao último apito

Após uma primeira parte em que a sua equipa até esteve organizada e não permitiu grandes lances de perigo efetivo, Tiago Margarido mexeu no conjunto insular logo ao intervalo, introduzindo Isaac e Paulinho no encontro. A crença esteve lá, mas faltaram atributos para mais ao Nacional.

Os longos segundos 45 minutos do encontro foram um enorme bocejo em que o esférico não teve quem lhe desse o melhor trato. Perante um Nacional enérgico, vendo os guerreiros desinspirados, Carvalhal reforçou o meio campo para a fase final para segurar os três pontos.

Foi o que aconteceu. O resultado não se alterou, o Sp. Braga segura o triunfo e pressiona os dragões na véspera da deslocação à Luz a contar para a Taça de Portugal. Em recuperação na tabela, na fuga aos últimos lugares, o Nacional não consegue dar sequência à série de dois jogos sem perder.