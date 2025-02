A FIGURA: Roger

O principal agitador do jogo do Sp. Braga. O extremo votou a ser dos mais inconformados na equipa de Carlos Carvalhal, somando vários lances ofensivos. Rompe pela direita para criar o momento que permite aos bracarenses amealhar os três pontos e voltar a fazer pressão na luta pelo terceiro lugar. É, cada vez mais, a figura deste renovado Sp. Braga.

O MOMENTO: golo do Sp. Braga (38’)

Apesar de estar por cima, a verdade é que o Sp. Braga sentia dificuldades para ser efetivo. Coloca-se na frente do marcador numa jogada de insistência. Roger rompeu pelo corredor direito para fazer o passe atrasado na linha de fundo, solicitando o remate de primeira de Gorby. A bola apenas parou no fundo das redes e deu a vitória aos guerreiros.

MENÇÃO HONROSA: Gorby

O jovem médio que tem feito dupla com João Moutinho voltou a exibir-se a um bom plano, sendo que desta vez chama a si os holofotes ao apontar o único golo do encontro. Gorby estreou-se a marcar com a camisola do Sp. Braga, assegurando os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Gharbi

Em constante movimentação, o extremo francês destacou-se ao ser sempre uma opção no ataque bracarense. Tentou várias vezes o disparo, vendo Lucas França negar-lhe o sucesso.

Luís Esteves

Fez por dar critério ao meio campo insular. Com capacidade técnica para ter bola, foi precisamente isso que tentou incutir na equipa, ainda que tivesse de se submeter a vários momentos de trabalho defensivo.

Paulo Oliveira

Voltou a destacar-se como o principal pilar defensivo do Sp. Braga. Com o jogo partido em vários momentos, manteve a consistência do setor mais recuado da equipa arsenalista.