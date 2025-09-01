O Sp. Braga está em negociações com o Santa Clara por Gabriel Silva como substituto de Roger Fernandes, sabe o Maisfutebol.

Depois da proposta feita pelo Al Ittihad de 30 milhões pelo jovem português dos arsenalistas, o Sp. Braga olham para o avançado dos açorianos como substituto.

O Santa Clara pede 10 milhões de euros, no entanto, é possível que o negócio seja concretizado por um valor inferior.

Gabriel Silva fez a maior parte da formação no Palmeiras e cumpre a quarta temporada no Santa Clara. Na última época, o jogador de 23 anos marcou sete golos e fez quatro assistências em 37 jogos.