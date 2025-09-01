Liga
Sp. Braga negoceia Gabriel Silva (Santa Clara) para substituir Roger
«Arsenalistas» veem com bons olhos uma transferência do avançado brasileiro caso Roger saia para o Al Ittihad
O Sp. Braga está em negociações com o Santa Clara por Gabriel Silva como substituto de Roger Fernandes, sabe o Maisfutebol.
Depois da proposta feita pelo Al Ittihad de 30 milhões pelo jovem português dos arsenalistas, o Sp. Braga olham para o avançado dos açorianos como substituto.
O Santa Clara pede 10 milhões de euros, no entanto, é possível que o negócio seja concretizado por um valor inferior.
Gabriel Silva fez a maior parte da formação no Palmeiras e cumpre a quarta temporada no Santa Clara. Na última época, o jogador de 23 anos marcou sete golos e fez quatro assistências em 37 jogos.
