14. 481 mil pessoas assinalaram as ‘Pancadas de Molière’ na pedreira para o último ato da Liga. Já com as classificações arrumadas, o Sp. Braga recebeu e bateu (3-0) o Paços de Ferreira enquanto noutras paragens se de festejava o título do Benfica. Mas, na cidade dos arcebispos as contas foram outras.

A equipa de Artur Jorge fechou com chave de ouro um campeonato para relembrar. A presença na pré-eliminatória da Liga dos Campeões já estava garantida, mas foi selada com uma série de records batidos pelos guerreiros: estabeleceram um novo máximo de pontos, vitórias e golos marcados.

Os guerreiros terminam a edição 22/23 da Liga com 78 pontos (mais do que o anterior record), 25 triunfos (mais um do que o máximo anterior) e 75 golos (mais um do que a anterior marca). Números que espelham uma temporada de sucesso, e que de alguma forma mostram a qualidade do futebol praticado pelo conjunto minhoto.

Djaló e Ricardo Horta encaminham o triunfo dos guerreiros

Frente a um Paços de Ferreira já despromovido, o triunfo do Sp. Braga acabou por sair de forma natural. Ao intervalo os bracarenses já venciam por duas bolas a zero, somando também duas bolas aos ferros.

Bruma deu o primeiro sinal de perigo ao oitavo minuto, com um remate ao poste, acabando Djaló por abrir o ativo no mesmo minuto. O extremo aproveitou um lance em que o Paços tentou resistir com vários bloqueios na sua área, dando a estocada com um remate certeiro de pé esquerdo.

Numa toada quase de sentido único, com rasgos esporádicos dos pacenses, Ricardo Horta fez o gosto ao pé com um remate de primeira na área, após um trabalho de Bruma pelo corredor esquerdo do ataque. Um remate a tirar tinta do poste de Gaitán foi o expoente máximo do ataque dos castores na despedida do convívio com os grandes do futebol português

Banza bateu o record e pensou-se no Jamor

Debaixo de chuva intensa, o jogo já pouco história tinha para se acrescentar, a não ser o evoluir da marcha do marcador. Faltava pelo menos um golo ao Sp. Braga para bater o record de golos da temporada 2017/2018 – com Abel Ferreira ao leme – depois de cedo se perceber que a questão das vitórias, e consequentemente dos pontos, estava arrumada.

Não foi preciso esperar muito. Depois de ser lançado ao intervalo, Banza apontou o golo 75 da temporada com um cabeceamento certeiro sem oposição aos seis minutos da segunda metade, correspondendo a um cruzamento de Ricardo Horta já no interior da área. Triunfo arsenalistas sem contestação a fechar o campeonato.

O Paços, já se sabia, cai para o segundo escalão. O Sp. Braga termia um campeonato de sonho, em que assegura o quarto pódio da sua história, mas não acaba a época. Há ainda a Taça de Portugal para disputar, frente ao FC Porto. O jogo com o Paços deu também para pensar nesse jogo: deu para fazer descansar Al Musrati, Ricardo Horta e Abel Ruiz.

Está corrida a cortina sobre a edição 2022/2023 do campeonato português. Em Braga acabou em festa.