A FIGURA: Bruma

O extremo esteve endiabrado, traçando por sua conta e risco vários rasgos que galvanizaram as bancadas. Está nos dois golos, fazendo a assistência para o segundo, e faz ainda um remate ao poste, logo aos oito minutos, no prenúncio do que se seguiria no lance seguinte. Assistiu Ricardo Horta para o segundo golo bracarense, sendo o acelerador da pedreira na fase inicial do jogo.

O MOMENTO: segundo golo do Sp. Braga (29’)

Com sensivelmente de meia hora jogada, o Sp. Braga fez o segundo golo e – se ainda houvesse alguma dúvida – praticamente selou a questão do resultado. Trabalho de Bruma pela esquerda, mais um, a culminar com o passe para o capitão Ricardo Horta aparecer a rematar de primeira no coração da área para abanar as redes.

OUTROS DESTAQUES

Álvaro Djaló

Abriu o ativo e enviou uma bola ao poste, assinando a folha de serviço com uma prestação positiva. O extremo foi sempre uma opção válida, marcando o quinto golo da temporada, o segundo no campeonato.

Gaitán

Numa casa que ainda recentemente foi sua, o argentino mostrou que a qualidade técnica continua lá. Foi dos mais esclarecidos do Paços na pedreira, enviando uma bola ao ferro na sequência de um canto.

Ricardo Horta

Muito interventivo no jogo, apareceu várias vezes no sítio certo para a finalizar. Num desses lances fez o 17.º golo da temporada. Ainda teve tempo para rubricar uma assistência na segunda metade.

Banza

Entrou para marcar o golo 75 do Sp. Braga esta época com um golpe de cabeça certeiro na área. Bom lance, a traduzir um novo máximo de golos dos guerreiros numa edição do campeonato.