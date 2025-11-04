A SAD do Sporting de Braga reagiu ao final da manhã desta terça-feira à denúncia de tentativa de pressão por parte do FC Porto, feita pelo árbitro Fábio Veríssimo, na sequência do jogo de domingo no Estádio do Dragão, pedindo «respostas firmes e imediatas» à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e à Liga.

Em comunicado, a SAD presidida por António Salvador diz que este «endereçou missivas formais aos Presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, do Conselho de Arbitragem e da Liga Portugal, solicitando respostas sobre os factos reportados e sobre as tomadas de ação requeridas para defesa do sector da arbitragem e da integridade das competições» e que «foi dado a estes responsáveis um timing de resposta», entendendo «ser relevante que a sua tomada de posição pública fosse devidamente sustentada e que as entidades responsáveis tivessem oportunidade de conduzir e liderar a reação necessária perante factos tão relevantes».

Os bracarenses, que saíram derrotados do Dragão por 2-1, em jogo da 10.ª jornada da Liga, acrescentam que «na ausência de outros esclarecimentos para além da resposta enviada pela Liga e que remete para os órgãos de disciplina da FPF», será analisado pelo Sp. Braga «o relatório do árbitro e o relatório dos delegados, certo de que os mesmos irão originar a abertura de processos de inquérito e de processos disciplinares, que se esperam tão céleres quanto possível e que garantam, de forma implacável, as punições que se impõem».

«O Sp. Braga reclama uma atuação exemplar por parte da justiça desportiva, mas sem prejuízo da independência exigida ao normal funcionamento desta, cabe também aos responsáveis máximos da FPF e da Liga garantir um clima de confiança para o presente e para o futuro. Nesse intuito, exigem-se respostas firmes e imediatas, sob pena de estes agentes serem co-responsáveis pela escalada previsível se nada for feito. O Sp. Braga exige que a defesa da credibilidade das competições seja um imperativo absoluto e inegociável para quem tem a responsabilidade de zelar pelas mesmas, mais ainda no momento atual», refere ainda a SAD dos minhotos.

A denúncia de Fábio Veríssimo já resultou, também, em reações por parte do Benfica e do Sporting.