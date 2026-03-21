Rolando, antigo central do FC Porto e do Sporting de Braga, considerou que a visita dos dragões aos minhotos pode ser «um passo chave» dos portistas rumo ao título.

O ex-jogador afirmou que este é o «jogo teoricamente mais difícil» do FC Porto até ao final da Liga, razão pela tem tudo para «ser decisivo».

«O FC Porto só está à frente pela regularidade. O Sporting, agora com um jogo a menos, e o Benfica, a sete, estão a fazer campeonatos bons, mas o FC Porto está a fazer um campeonato excelente. Vai ser um jogo muito importante para o FC Porto. Pode ser um passo chave para quase garantir o campeonato», disse Rolando, à agência Lusa, durante um torneio informal entre vários ex-jogadores, na Quinta Linhas da Primavera, em Ronfe, no concelho de Guimarães.

Rolando alertou ainda que o Sp. Braga é «uma equipa em crescendo» e «muito difícil em casa», como provado nos empates nas receções ao Benfica e ao Sporting (2-2 em ambos os jogos).

Também presente no torneio, o antigo médio Nuno Assis perspetivou uma «luta a três» até ao fim.

«Todos os jogos são muito importantes até ao final da época. O FC Porto tem essa vantagem. O jogo em Braga é importantíssimo, mesmo em termos de confiança. Se ganhar agora, a confiança do FC Porto, que já está num patamar alto, eleva-se para o topo, mas tudo pode acontecer», anteviu.

«Mundial? Portugal tem tudo para chegar bem longe»

Já sobre o Mundial 2026, Nuno Assis considerou que a seleção portuguesa tem «tudo para chegar à final».

«Portugal tem um lote de jogadores para fazer duas equipas de muita qualidade, mas sabemos que é um torneio. Depois da fase de grupos, que espero que Portugal passe naturalmente, temos uma fase a eliminar, muito mais complicada. Não é só a qualidade que é necessária. A parte emocional é muito importante. Portugal tem tudo para chegar bem longe. Longe, para mim, é a final», vincou.

Rolando também acredita que a seleção lusa é uma das candidatas a erguer o troféu. «Antes, a seleção chegava perto das melhores, mas não conseguia ganhar. Na última década, tem conseguido títulos. Tem jogadores nos melhores clubes do mundo. Temos jogadores que foram chave para conseguir a Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain em 2025.»