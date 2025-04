O treinador do AVS, Rui Ferreira, assumiu este sábado as dificuldades de defrontar um adversário como o Sporting de Braga, no duelo da 29.ª jornada da Liga, mas mostrou ambição de conseguir disputar os pontos.

«Quando as derrotas aparecem, a desconfiança também aparece, mas temos de lutar contra isso. Vamos defrontar um adversário muito moralizado e que quer agarrar o terceiro lugar. Só por aí diz tudo sobre o que vamos encontrar. Transmitimos confiança aos jogadores durante a semana, pois já ombreámos com equipas grandes da melhor forma e vamos tentar fazer o mesmo», disse Rui Ferreira, na véspera do jogo em Braga.

O AVS perdeu os últimos quatro jogos para a Liga e Rui Ferreira sublinhou a importância de voltar a somar pontos. «Foi um duro golpe a derrota com o Estoril Praia [ndr: 3-0, na última jornada]. Mas tivemos uma boa semana de trabalho e estamos entusiasmados, porque a resposta de todos foi positiva. Queremos agarrar esse entusiasmo, o companheirismo e espírito de grupo para remarmos para o mesmo lado. É importante pontuar para trazer a confiança que tanto necessitamos», sublinhou.

Em Braga, Rui Ferreira não pode contar com Vasco Lopes, a cumprir castigo, além dos lesionados Gerson Rodrigues e Piazon.

O AVS é 16.º classificado com 23 pontos e encontra o Sp. Braga, que tem 57 e luta pelo pódio da Liga. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol, a partir das 18 horas de domingo, em Braga.