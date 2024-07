Nova época; vícios antigos. O Sp. Braga empatou com o Rayo Vallecano naquele que foi o último jogo de pré-temporada antes de entrar em campo nas pré-eliminatórias europeias da Liga Conferência. Golos do reforço Gabri Martinez e Ricardo Horta deram a cambalhota a um jogo em que os bracarenses estiveram em desvantagem, mas na reta final os espanhóis chegaram ao empate.

A precisamente uma semana do primeiro take oficial da temporada, neste mesmo palco frente aos israelitas do Maccabi Petah Tikva, o conjunto arsenalista demonstrou bons atributos na reação à desvantagem; uma marca que transita da época passada. Mas, demonstrou também algumas fragilidades nos equilíbrios, noutro dos vícios antigos que o novo técnico quererá eliminar.

Em estreia na pedreira no comando técnico do Sp. Braga, Daniel Sousa apostou num onze com apenas duas caras novas no ataque. Gabri e Ouazzani juntaram-se às tropas que o ano passado conseguiram o quarto lugar no embate com a equipa madrilena, num esquema tático em tudo idêntico ao da última época.

AS INCIDÊNCIAS DO JOGO

Mas, a espécie de batismo para os novos no anfiteatro bracarense começou com calafrios. Jorge De Frutos rompeu pelo corredor central logo nos instantes iniciais, deixando toda a gente para trás, obrigando Matheus a fazer uma saída destemida. Na sequência do canto Raúl De Tomás cabeceou ligeiramente ao lado.

O minuto 13 foi de verdadeiro azar para o Sp. Braga, que perdeu Paulo Oliveira – saiu lesionado – e viu o Rayo Vallecano chegar ao golo na sequência de novo canto. Pelayo Fernández saltou com mais ímpeto do que o seu oponente, pondo o conjunto espanhol na frente do marcador.

Foi o tónico que o Sp. Braga precisava para se galvanizar e mudar a face. O filme já não é novo, parece ter ficado também da última temporada. Os guerreiros precisam de ser espicaçados para se revelarem. Ainda com a máquina a precisar de afinações, a realidade é que os bracarenses apareceram mais vezes em zonas ofensivas, encostando a equipa do Rayo Vallecano na sua defesa.

OS DESTAQUES DO JOGO

Gabri, uma das caras novas do onze, fez o empate ao minuto 24. Remate cruzado no lado esquerdo da área, a desviar entre as pernas do adversário, traindo o guarda-redes espanhol do Rayo. Praticamente no mesmo sítio, em cima do intervalo, Ricardo Horta atirou para o fundo das redes num remate pleno de intenção. Seco, mas colocado, por entre as pernas de um adversário e para fora do alcance do guarda-redes.

O grito de gáudio dos guerreiros antes de uma segunda metade enfadonha, sem ritmo e massacrada por alterações. Foram muitos os jogadores a saltar para o relvado de ambos os lados, fazendo obviamente a qualidade de jogo ressentir-se disso. Mais impetuoso na segunda metade, o Rayo Vallecano acabaria por chegar ao empate nos derradeiros minutos do jogo.

De las Sias apareceu na cara de Tiago Sá, o terceiro guarda-redes que Daniel Sousa fez alinhar no jogo, e pôs o carimbo do empate no jogo em que se estrearam Bartlomiej Wdowik, Bright, João Marques e Roberto Fernández. Dentro de uma semana é a doer. O Sp. Braga recebe o Maccabi Petah Tikva na pedreira, aí sim, no primeiro oficial capítulo na nova época.