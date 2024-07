A FIGURA: Gabri Martinez

Num onze inicial com apenas dois reforços, foi o espanhol a destacar-se pelo corredor esquerdo. Mexido, o jovem jogador de 21 anos proveniente do Mirandês – ainda que pertencente aos quadros do Girona – não teve medo de ousar, foi para cima dos adversários e fez o gosto ao pé. Apontou um golo de pé direito, aos 24 minutos, a dar o empate ao Sp. Braga a meio da primeira parte. Bons apontamentos do atacante.



O MOMENTO: golo de Ricardo Horta (43’)

O capitão operou a cambalhota no jogo ainda antes do intervalo. Com espaço na área adversária, Ricardo Horta fez a bola passar por entre as pernas de um adversário, apenas parando no fundo das redes sem qualquer hipótese para que o guarda-redes pudesse impedir este desfecho. Remate seco, cheio de intenção, de Ricardo Horta.

NEGATIVO: Paulo Oliveira sai lesionado

Sem poder contar com quatro elementos para este jogo, devido a condicionantes físicas (Bruma, Vítor Carvalho, Serdar e Bambu), o técnico Daniel Sousa teve uma dor de cabeça logo no início do jogo. Paulo Oliveira lesionou-se logo ao minuto treze e não conseguiu continuar em jogo.

OUTROS DESTAQUES

Victor Gomez

Regular, tal como é seu timbre, esteve bem pela direita a dar a solidez habitual aos guerreiros. Competente a defender e com capacidade para incorporar o ataque, foi um dos mais cometentes.

Zalazar

Também um dos rostos em evidência na última temporada, o médio uruguaio esteve igual a si próprio. Intenso, com o coração empregue em cada lance, a dar vivacidade ao jogo. Nem sempre esteve como se pedia nos equilíbrios da equipa.

Banza

Jogou apenas os derradeiros minutos, mas mostrou que é um dos elementos com os quais se pode voltar a contar. Selvagem na frente, obrigou os espanhóis a trabalho extra e quase marcou num pontapé de bicicleta.