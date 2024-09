António Salvador foi condenado a quinze meses de prisão, com pena suspensa, devido a falsificação de documentos, no âmbito da Operação Éter. Júlio Mendes, antigo presidente do Vitória de Guimarães, foi condenado à mesma pena.

O Sporting de Braga reagiu ao sucedido através do seu site oficial, sublinhando que, no seu entendimento, esta decisão é «injusta e sem qualquer fundamento».

«O Sp. Braga e a sua direção tomaram conhecimento da decisão condenatória proferida no âmbito da Operação Éter, com a qual não se podem conformar por entenderem que a mesma é completamente injusta e sem qualquer fundamento», escrevem os arsenalistas.

«O Sp. Braga reafirma a transparência em todo o processo administrativo que o envolveu e, assim, a sua inocência, bem como dos seus representantes. Por esse motivo será interposto o respetivo recurso», garantem.

A Operação Éter centra-se numa investigação em torno de ofertas públicas de emprego, relações com o futebol, fundo maneio e férias no Algarve através do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Melchior Moreira, antigo presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal e pai do futebolista Afonso Moreira, teve a pena mais pesada - sete anos de efetiva.