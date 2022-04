O Sporting de Braga renovou contrato com Álvaro Djaló.



O avançado de 22 anos, melhor marcador da equipa B na Liga 3, prolongou a ligação aos minhotos até 2025. O espanhol soma duas assistências e sete golos pela formação orientada por Artur Jorge.



«Estou na equipa B e estou focado nela. Mas claro que o meu sonho, como o de qualquer jogador da Cidade Desportiva, é estrear-me na equipa A. O SC Braga está a dar oportunidades na equipa A e eu sei o que posso vir a ser e o que posso dar ao clube. Se as oportunidades chegarem serão bem-vindas e eu vou agarrá-las com tudo. Estrear-me na equipa A e subir de divisão com a equipa B seria espetacular», disse, citado pelos meios de comunicação dos bracarenses.



Djaló chegou ao Sp. Braga em 2017 e passou pelos escalões de sub-19 e sub-23, tendo atuado pela equipa B nas duas últimas épocas.