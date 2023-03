Numa maré negativa, após duas derrotas consecutivas, o Sp. Braga regressou aos triunfos na receção ao Rio Ave (2-0). Um tento de Bruma, a meio da primeira parte, e outro de Banza num remate acrobático já na reta final do encontro, fizeram os guerreiros regressar ao trilho das vitórias.

Numa jornada em que entrou em campo sabendo que o FC Porto tinha alargado margem e que o Sporting se tinha aproximado, os guerreiros foram competentes e consistentes, construindo um triunfo sem contestação, após o desaire no dérbi da última ronda em Guimarães.

Artur Jorge operou quatro alterações no onze arsenalista, estreou Serdar no eixo da defesa, mas foi no ataque que os minhotos voltaram a sorrir. Iuri foi um dos destaques, deu o primeiro golo da noite a Bruma, Pizzi e Banza fizeram o resto já na segunda metade. Para lá do equilíbrio e da organização, faltou ousadia aos de Vila do Conde.

Jogada ao primeiro toque abre caminho

Cedo se percebeu a tendência do jogo na pedreira. A jogar em casa, o Sp. Braga foi dono e senhor do jogo, assumindo sem reservas a iniciativa em busca de caminhos para chegar à baliza vilacondense. Neste cenário, o jogo em muito dependeria da organização do Rio Ave e da capacidade que fosse capaz de ter para esticar o jogo.

Assustou logo aos cinco minutos a turma de Vila do Conde, numa incursão ofensiva pela direita em que um cabeceamento de Boateng obrigou Matheus a fazer uma defesa apertada para canto. Mostra que foi curto, pouco mais foi capaz de fazer o Rio Ave até ao intervalo. Em contraponto, o Sp. Braga ia esbarrando num bloco organizado.

Uma jogada deliciosa de entendimento dos homens do setor ofensivo bracarense fizeram ruir a barreira vilacondense. Abel Ruiz ajeitou de calcanhar, isolando Iuri Medeiros, que tocou para Bruma encostar. Jogada ao primeiro toque, de fino recorte técnico, a encaminhar o triunfo arsenalista.

Banza confirma de bicicleta

Na segunda metade o traçado fez-se num limbo entre a ameaça de crescimento do Rio Ave, na corrida atrás do resultado, e o assumir do jogo por parte do conjunto da casa, na busca de um segundo golo que fechasse as contas. Os dois conjuntos dosearam o risco para não hipotecar essa hipótese e não se vincou qualquer panorama.

Entre alguns, raros momentos de crescimento do Rio Ave – com ascendente territorial, mas sem criar oportunidades claras de golo – acabou por ser o Sp. Braga a fazer o jogo pender para o seu lado, resolvendo a questão antes dos derradeiros dez minutos. Dois homens lançados por Artur Jorge, Banza e Pizzi, construíram o segundo, que assegurou a vitória.

A defesa do Rio Ave demorou demasiado a desfazer-se da bola, Pizzi faz o cruzamento e com um ímpeto imparável Banza faz-se à bola com um pontapé de bicicleta para carimbar o triunfo. Regresso às vitórias do Sp. Braga, refez-se de um momento menos bom e lança-se na perseguição ao dragão, mantendo a margem no pódio.