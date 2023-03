A FIGURA: Bruma

Encaminhou o triunfo do Sp. Braga na pedreira. Limitou-se a encostar, é certo, mas estava no sítio certo, acompanhou a jogada para finalizar. Para além da movimentação no golo, integrou bem as movimentações atacantes do conjunto arsenalista. Terceiro golo em seis jogos do reforço de inverno do Sp. Braga, este com caráter decisivo, a encaminhar o regresso dos arsenalistas aos triunfos.

O MOMENTO: segundo golo do Sp. Braga (79’)

A defesa do Rio Ave demorou a tirar a bola da sua área, Santos e Josué foram demasiado lentos, Pizzi aproveitou para cruzar junto à linha de fundo na direita. Banza viu a oportunidade e agarrou-a com tudo, rematando num pontapé de bicicleta imparável. Selou o triunfo.

OUTROS DESTAQUES

Abel Ruiz

A jogar sem companhia no ataque, o espanhol trabalhou muito e não deu descanso aos defensores do Rio Ave. Movimentou-se bem, combinou com os colegas e faz a assistência primorosa, de calcanhar, no lance do golo.

Jhonatan

Último reduto de um Rio Ave que foi organizado, mas pouco acutilante, o guarda-redes brasileiro foi sendo crucial para manter o conjunto de Luís Freire vivo. Fez várias intervenções de recurso a evitar que o Sp. Braga ganhasse ascendente.

Iuri Medeiros

Regressou ao onze e, sem deslumbrar, foi dos mais influentes na manobra ofensiva da equipa montada por Artur Jorge. Para além do passe para o golo, tentou várias vezes o remate e combinou bem no ataque com os colegas.

Guga

Foi o principal elemento do meio campo do Rio Ave, sendo responsável pelas principais movimentações da turma de Vila do Conde. Teve critério a definir os lances, faltando apenas mais sequência.

Banza

Entrou com uma vontade difícil de controlar. Nessa senda, para lá de várias arrancadas a criar perigo, marcou um golo digno de registo num pontapé acrobático.