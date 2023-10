A FIGURA: Roger

O jogo não estava a correr de feição ao Sp. Braga, que atacava muito, mas não encontrava o caminho da baliza. A vitamina encontrada por Artur Jorge para mexer com o jogo foi Roger Fernandes. O miúdo de apenas 17 anos entrou aos 63 minutos, e mexeu mesmo com o jogo. Chama a si uma série de lances de perigo, remates violentos, acabando por ser a figura do jogo ao tirar os dois cruzamentos que permitiram a Banza e Abel Ruiz apontar os golos do triunfo.

O MOMENTO: golo de Abel Ruiz (90+6’)

O momento em que a pedreira eclodiu. Cruzamento de Roger Fernandes na direita, mais um, após passe de João Moutinho. A bola saiu com as medidas certas para a área, onde o avançado espanhol rematou de primeira sem hipóteses para o guarda-redes Jhonatan, ficando aí operada a cambalhota no marcador.

OUTROS DESTAQUES

Costinha

Teve de levar com Bruma, um dos jogadores mais perigosos do Sp. Braga. Sempre em alta rotação, para controlar o extremo bracarense, cumpriu defensivamente e ainda teve capacidade para esboçar vários ataques.

Zalazar

O estratega deste Sp. Braga. Com Al Musrati uns furos abaixo do que tem sido normal e Pizzi a não entrar no ritmo, foi o uruguaio a estar mais em jogo, destacando pela distribuição de jogo e também nas bolas paradas.

Amine

Jogo musculado do francês de trinta anos no meio campo do Rio Ave. Com uma ampla margem de superioridade de posse de bola do Sp. Braga, Amine jogou praticamente sempre sem bola, mas com uma entrega assinalável.

Abel Ruiz e Banza

O jogo não foi simples para os avançados. O Sp. Braga teve muito jogo ofensivo, mas muito atabalhoado. Nas oportunidades fulcrais não falharam e carimbaram o triunfo arsenalista frente ao Rio Ave.