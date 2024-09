Não foi preciso acelerar muito. Numa série de jogos exigente – seguem-se deslocações ao Olympiacos e ao Dragão – o Sp. Braga despachou o Rio Ave na pedreira com um triunfo por quatro bolas a zero. Gabri, Gharbi, Ricardo Horta e Bruma apontaram os golos com que os guerreiros meteram a terceira.

Terceiro triunfo consecutivo do Sp. Braga após um período de turbulência – três jogos sem vencer – a colocar a equipa de Carlos Carvalhal na rota que tem sido habitual dos guerreiros: ultrapassam Famalicão e Vitória na tabela classificativa, chegando-se ao quinto lugar.

Com cinco mexidas no onze, comparativamente com o triunfo épico sobre o Maccabi Tel Aviv, o Sp. Braga superiorizou-se com tranquilidade a um Rio Ave que fez por ser organizado, mas que na realidade desorganizou-se demasiadas vezes e com demasiada facilidade.

Sete minutos de abre latas: guerreiros lançam-se para o triunfo

Foi preciso esperar meia hora para que a rede abanasse. O Sp. Braga foi dono e senhor do jogo, teve mais bola e assumiu as despesas de correr atrás dos três pontos perante um Rio Ave a jogar na expetativa. Faltava, contudo, rapidez de movimentos, processos mais explosivos para romper pelo último reduto – muitas vezes com uma linha a cinco – dos vilacondenses.

Foi Adrián Marín num lance rápido em que deixou Vrousai – um dos melhores do Rio Ave – para trás a trazer a velocidade necessária. Fez, depois, o cruzamento certeiro para Gabri abrir o ativo. Estando por cima, o Sp. Braga não era avassalador e seguiram-se sete minutos de incógnita. O que seria capaz de fazer o Rio Ave? A incógnita desfez-se com o segundo dos guerreiros.

Num lançamento em que o Rio Ave se deixou antecipar quando estava completamente exposto, Gabri arranjou espaço no miolo para isolar o compatriota Ghabri. Na carra de Matheus o espanhol fez o segundo em sete minutos, lançando o Sp. Braga para o triunfo. Antes disso, ainda com um nulo no marcador, o Rio Ave queixou-se de uma grande penalidade não assinalada, em que após rever as imagens o árbitro decidiu não assinalar castigo máximo.

Depois do terceiro, Matheus segura a descompressão

Foi mais ousado na segunda metade o Rio Ave. Tinha de o ser perante a desvantagem e também perante um Sp. Braga que há 72 horas teve um duelo neste mesmo palco. Vrousai testou a atenção de Matheus com um cabeceamento à queima-roupa que o guarda-redes susteve.

Ainda em branco nesta edição da Liga, Ricardo Horta tratou de arrumar com as dúvidas ao minuto 66. Contragolpe do Sp. Braga, Bruma contemporizou e isolou o capitão, que não desperdiçou. Matheus ainda teve de aplicar, o Rio Ave lutou pela honra na reta final, com os bracarenses já em descompressão, mas sem resultados práticos.

Mas, até foi o Sp. Braga a voltar a marcar. Numa das várias bolas que teve isolado quando o Rio Ave se descompensou, Bruma bateu, finalmente, Jhonatan.

Com justiça o Sp. Braga amealha os três pontos na terceira vitória consecutiva, num embate em que até nem teve de acelerar muito para meter a terceira.