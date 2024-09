A FIGURA: Gabri Martinez

Coletivamente o Sp. Braga não estava propriamente inspirado. Foi o espanhol de 21 anos chamar a si o papel de protagonista, com um golo e uma assistência em sete minutos, a lançar os guerreiros para o triunfo. Oportuno, abriu o ativo ao aparecer bem ao segundo poste para finalizar, abrindo depois caminho para o segundo com uma movimentação que foi meio golo a isolar Gharbi.

O MOMENTO: o segundo do Braga pela sociedade Gabri&Gharbi (38m)

Apenas sete minutos após o primeiro golo, num jogo em que os bracarenses dominavam, mas sentiam dificuldades em criar lances de perigo, a dupla ampliou a margem. Gabri serpenteou pelo corredor central e serviu Ghabri para o compatriota bater Jhonatan ao aparecer completamente isolado. Ao minuto 38 o Sp. Braga construía uma vantagem engraçada.

OUTROS DESTAQUES

Aguilera

A novidade do onze do Rio Ave, o médio costarriquenho foi dos mais atrevidos do Rio Ave. Sem receio de ter bola, foi dos poucos que conseguiu fazer o conjunto vilacondense olhar para a área adversária.

Niakaté

O Rio Ave teve poucos elementos ofensivos, mas ainda assim o central não deu margem. O patrão da defesa, Niakaté foi importante na primeira fase de construção, para além de vigiar de perto Clayton.

Vrousai

Acabou por ser o elemento mais perigoso do Rio Ave, ao traçar os principais lances ofensivos da equipa de Vila do Conde. Na segunda parte testou por duas vezes a atenção de Matheus.

Gharbi

Joga com alegria e isso entusiasma os adeptos, como se comprovou com os aplausos aquando da sua saída. Por vezes empolga-se e comete erros, mas o talento está lá. Esta noite deixou-o sair.