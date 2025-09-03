Roger Fernandes está a caminho dos sauditas do Al Ittihad por 34,5 milhões de euros, confirmou o Maisfutebol.

A transferência do jovem extremo vai render 32 milhões de euros fixos aos cofres dos arsenalistas, mas o negócio prevê também 2,5 milhões em função do cumprimento de determinados objetivos. Ou seja, a transferência ficou fechada um pouco abaixo dos 40 milhões da cláusula de rescisão, no entanto, iguala a maior venda da história dos minhotos – Vitinha saiu para o Marselha em 2022/23 por 32 milhões.

O interesse do Al Ittihad intensificou-se nos últimos dias. Depois de uma proposta abaixo dos 30 milhões de euros, seguiram-se duras negociações. O emblema saudita subiu a parada e também contou com a ajuda do jogador de 19 anos, que manifestou vontade em rumar ao campeonato do Médio Oriente.

Roger, de resto, abdicou do prémio de 850 mil euros que iria receber este mês, relativo à renovação do contrato assinada em junho do ano passado.

O internacional sub-21 português já cumpriu os exames médicos e deverá ser oficializado muito em breve pelo campeão saudita, que conta com o português Danilo Pereira no plantel. Karim Benzema, recorde-se, é a grande estrela da equipa, comandada pelo francês Laurent Blanc.