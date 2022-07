O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, foi recebido esta quarta-feira na sede da Liga Portugal pelo presidente Pedro Proença e restante direção, num encontro que teve como intenção de apresentar propostas para a competitividade e sustentabilidade do futebol português.

Após o final do encontro, Salvador revelou que a reunião foi «muito proveitosa» e enalteceu o interesse e a abertura que recebeu por parte do organismo que dirige o futebol profissional português.

«Agradeço ao Presidente pelo acolhimento da nossa reflexão e saio deste encontro convicto de que vão ser dados passos muito concretos em prol do nosso futebol, respondendo aos importantes desafios que temos pela frente», confidenciou o presidente bracarense.

Já Proença referiu que «foi com agrado» que a Liga «recebeu o contributo do Sp. Braga para a melhoria do futebol português».

«A construção de um modelo competitivo e sustentável para as nossas competições profissionais carece da reflexão de todos os clubes, instrumentos ao serviço do exercício efetivo da autorregulação do sector. A Liga Portugal acolhe e comunga as propostas de todos os clubes envolvidos nas Ligas Profissionais que visem buscar as melhores soluções para os desafios com que as mesmas se deparam», afirmou o dirigente de 51 anos.

Recorde-se de que António Salvador já tinha sido recebido pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, na Cidade do Futebol.