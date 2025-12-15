A FIGURA: Ricardo Horta

Não abranda o ritmo. O capitão do Sp. Braga chegou ao décimo golo da temporada, sendo decisivo ao definir o triunfo frente ao Santa Clara. Sempre em jogo, foi o pêndulo que ajudou os colegas a não perder o foco, correu quilómetros e foi sinónimo de motivação em campo. Decisivo novamente o melhor marcador da história do Sp. Braga.

O MOMENTO: o golo do Sp. Braga (42’)

Tanto assédio, tanta bola a rondar a área, resultou em golo pouco antes do intervalo. Moutinho está na génese da jogada ao picar o esférico por cima da defesa a solicitar a desmarcação de Gabri Martinez no lado direito. O espanhol serviu de primeira para o coração da área, para a finalização de cabeça do oportuno Ricardo Horta fazer a diferença e definir o jogo.

OUTROS DESTAQUES

Lagerbielke

De regresso ao onze, sendo uma das cinco mexidas no Braga, o central sueco voltou a evidenciar-se na saída de bola e também no jogo aéreo nas bolas paradas. Não comprometeu defensivamente.

Brenner Lucas

O principal elemento ofensivo do Santa Clara, Brenner Lucas teve nos pés a possibilidade de adiantar os açorianos no marcador. Boa movimentação, que não teve as medidas certas na hora de visar a baliza.

Grillitsch e Moutinho

Não fizeram um jogo propriamente exuberante, mas com tanta posse de bola estiveram sempre muito ativos. Dado o volume de jogo que passou pelos seus pés, a dupla destacou-se pelo construir das movimentações ofensivas.

Serginho

Dos poucos a tentar ter qualidade com bola na primeira metade. Sempre que o esférico chegou aos pés do médio foi bem tratado, fazendo vários lançamentos perigosos para os homens da frente.

