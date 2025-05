O Sp. Braga voltou a empatar, pela segunda jornada consecutiva, e perdeu o 3.º lugar isolado. Depois da vitória do FC Porto na véspera, os guerreiros sabiam que só a conquista dos três pontos permitia manter o pódio, mas não foram capazes de ultrapassar os bravos açorianos.

O Santa Clara, à imagem do que tem sido ao longo de toda a época, apresentou-se muito bem organizado e com as linhas bem fechadas, não permitindo grande ocasiões aos guerreiros, que só de bola para conseguiram chegar à baliza insular.

Ricardinho colocou os açorianos em vantagem no primeiro tempo e Ricardo Horta empatou no segundo. Com a igualdade, os bracarenses somam 65 pontos, os mesmos que os dragões, enquanto a turma insular chegou aos 51, menos três que o Vitória de Guimarães. Houve assobiadela na pedreira após o apito final.

Santa Clara marca a abrir

Os dois treinadores mostraram sintonia na hora de fazer alterações para este encontro. Carlos Carvalhal trocou o castigado Paulo Oliveira por Robson Bambu, enquanto Vasco Matos deixou de fora o também castigado Lucas Soares e lançou a jogo Diogo Calila. E o técnico dos açorianos deve ter ficado satisfeito com a sua aposta, já que o lateral acabou por fazer a assistência para o golo de Ricardinho logo nos minutos iniciais.

Antes, já Gharbi tinha aquecido as mãos de Gabriel Batista com um remate frontal. Contudo, foi a turma insular a abrir o marcador. Calila ganhou o corredor direito e entregou na área para Ricardinho faturar. De seguida, num contra-ataque venenoso, Ricardinho isolou Gabriel Silva que se precipitou e, de primeira, rematou à figura.

A formação arsenalista sentia dificuldade em furar a bem organizada defensiva do Santa Clara e insistia nos cruzamentos aéreos, facilitando a vida aos forasteiros. Num desses lances, Niakaté cabeceou para boa defesa de Gabriel Batista. Em cima do descanso, o guarda-redes voltou a parar o remate de Victor Goméz e, na recarga, Moutinho com a baliza escancarada atirou ao lado.

Horta deixa tudo empatado

O reatamento parecia um ‘déjà vu do início da partida, mas desta feita a pender para o lado bracarense. Os açorianos ameaçaram primeiro, por Diogo Calila, e foi Ricardo Horta que acabou por marcar. Bola na direita em Victor Goméz, o lateral cruza rasteiro para o remate de primeira do capitão. Estava feita a igualdade no desafio, animando-se as hostes locais.

Os treinadores sentiram que as equipas estavam a precisar de mais combustível e fizeram duas alterações cada. O Santa Clara foi a primeira equipa a dar mostras de mudança com Gabriel Silva a aparecer isolado, valendo ao Sp. Braga a boa intervenção de Hornicek. Ainda assim, havia equilíbrio no jogo e sentia-se que o golo podia surgir para qualquer um dos lados. À entrada dos últimos dez minutos, os técnicos voltaram a mexer, tentando dar o ‘boost’ final aos seus coletivos.

Até ao final, a melhor oportunidade foi da turma forasteira em mais um contra-ataque venenoso. No entanto, Matheusinho solto na área demorou uma eternidade a rematar e a divisão de pontos acabou por acontecer. O Sp. Braga perdeu o 3.º lugar isolado.