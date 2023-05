A FIGURA: Bruma

Um golo e uma assistência, numa prestação com carimbo decisivo na vitória sobre os açorianos. Abriu caminho para o terceiro, ao isolar Abel Ruiz com um passe açucarado no último suspiro da primeira metade. Quando o Sp. Braga tremeu, já na reta final do encontro após sofrer o empate, o extremo resgatou o triunfo com um bom golo, a picar a bola sobre o guarda-redes. Decisivo para o regresso às vitórias.



O MOMENTO: golo de Bruma (88’)

Grande passe de Iuri Medeiros, mais um, a isolar Bruma num momento do jogo em que o Sp. Braga estava instável. Perante a ameaça de crescimento do Santa Clara, instantes após o empate, Bruma desmarcou-se bem e, à saída do guarda-redes picou a bola por cima de Gabriel Batista, voltando a colocar os guerreiros no trilho do triunfo.

OUTROS DESTAQUES

Matheus Babi

Corpulento no ataque do Santa Clara, o avançado que já tinha marcado no último jogo voltou a fazer o gosto ao pé, desta vez em dose dupla. Transformou duas grandes penalidades em golo, batendo Matheus com classe.

Ricardo Horta

O melhor da liga no passado mês, Ricardo Horta quer manter a bitola. Indicou o caminho do triunfo ao marcar o primeiro da tarde na pedreira, com um remate em arco depois de se enquadrar com a baliza.

Ricardinho

Teve a capacidade para acelerar o jogo do lado do conjunto açoriano. Sofreu a grande penalidade que deu, na altura, o empate e conseguiu mais uma série de lances em que escapou em velocidade aos adversários.

Iuri Medeiros

Não marcou, mas assistiu, por duas ocasiões. Sempre ligado à corrente, o extremo provocou vários desequilíbrios no jogo, traçando cruzamentos venenosos com o pé esquerdo. O mesmo pé esquerdo que indicou por duas vezes o caminho do golo, a Ricardo Horta e Bruma.