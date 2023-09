Sporting de Braga e Sporting empataram este domingo, 1-1, em Braga, em jogo da 4.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Pedro Gonçalves deu vantagem aos leões aos 25 minutos da primeira parte. Na segunda parte, Álvaro Djaló fez o 1-1, aos 79 minutos.

Com este resultado, o Sporting chega aos 10 pontos, estando no topo da tabela, com a mesma pontuação de FC Porto e Boavista. Leões, dragões e axadrezados têm mais um ponto do que Benfica e V. Guimarães.

Os bracarenses chegam aos quatro pontos, sendo que têm menos um jogo disputado.